La petite histoire méconnue du code QR, une invention japonaise

Un outil qui devient indispensable

Les codes QR sont désormais si répandus qu’il est rare de passer une journée sans en voir un. On les utilise pour accéder à l’information et acheter des biens, et des nouveaux services sont constamment développés. Récemment par exemple, ils ont commencé à apparaître sur certaines pierres tombales : ils permettent d’obtenir des renseignements sur le défunt.

C’est Hara Masahiro, ingénieur, qui a conçu les codes QR il y a près de 25 ans au sein de la société Denso (située dans la prefecture d’Aichi). Suite à cette invention, la division dans laquelle il travaillait est devenue une filiale à part entière du groupe, appelée Denso Wave, dans laquelle il travaille désormais en tant qu’ingénieur en chef.

Inspiré par un jeu de stratégie

Hara déclare que la compagnie utilisait auparavant des codes-barres pour faire l’inventaire des pièces, mais que ce système n’était pas assez efficace. « Il pouvait y avoir jusqu’a dix codes-barres sur une seule boîte » se remémore-t-il. « Les employés étaient fatigués d’avoir à scanner les boîtes de nombreuses fois, et c’est pour cette raison que nous avons cherché à concevoir un code qui pourrait faire transiter un grand volume d’information en un seul scan. »

C’est donc pour faciliter l’inventaire des pièces des voitures que le code QR est né.





Un code QR est caractérisé par son utilisation de motifs à deux dimensions de carrés noirs et de points blancs. En utilisant ce type de motif, il est possible de faire passer 200 fois plus d’informations que dans un simple code-barre.

Les codes QR peuvent contenir des informations basiques tels que des liens vers des sites internet, mais aussi de larges volumes de données comprenant jusqu’à 4 200 caractères alphanumériques encodés au sein des motifs. Le lecteur n’a besoin de scanner le code QR qu’une seule fois pour accéder à l’information.

Hara explique que l’inspiration est venue de son penchant pour les jeux de stratégies : « Je joue souvent pendant mes pauses déjeuner, notamment au jeu de go. Un jour, en arrangeant les pièces noires et blanches sur la grille de jeu, je me suis rendu compte qu’il s’agissait là d’une façon claire de transmettre une information. C’était une véritable révélation ! »

Si Hara est crédité pour l’idée d’origine, c’est l’équipe de développement de Denso qui est responsable de la conception des codes tels qu’ils apparaissent aujourd’hui. « Avoir une idée est une chose, déclare Hara, mais il faut également un système qui puisse supporter son utilisation. »

Comme Denso manquait des ressources nécessaires au développement de cette technologie par ses propres moyens, la société a alors décidé de déposer un brevet.

La stratégie a fonctionné à merveille : très rapidement, de nombreuses entreprises de l’Archipel se sont mises à employer ce concept innovant. Et avec l’arrivée des téléphones mobiles équipés de caméras, l’utilisation du code QR s’est diffusée davantage.