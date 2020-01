La gomme « Mont Fuji » : le souvenir numéro 1 à ramener du Japon

Le monde fascinant de la papeterie japonaise

Le Japon est bien connu pour la variété et la qualité de ses articles de papeterie et d’écriture. S’il en fallait une confirmation : la gomme « Mont Fuji », lancée en juillet dernier, s’arrache, à tel point que, lancée à l’origine comme produit de série limitée, elle est devenue un pilier permanent du catalogue des articles pour écoliers. Le secret de sa popularité : elle donne envie de s’en servir tout le temps !

La gomme à crayon « Mont Fuji » (200 yens), est commercialisée depuis juillet 2019 par la société Plus Inc., fabricant d’articles de papeterie et écriture. En décembre, devenue un sujet brûlant dans les réseaux sociaux, elle a gagné sa place comme article permanent.

Avec sa résine banche à l’intérieur, bleue à l’extérieur, elle prend peu à peu la forme du mont Fuji enneigé au fur et à mesure qu’elle s’use. Il suffit juste de s’en servir aux quatre coins de façon équilibrée.



En gommant de façon habile, voilà ce que l’on obtient.

Son pouvoir effaçant est renforcé par de la poudre de céramique incorporée à la résine. Le design doré de la protection est typiquement japonais et existe en 6 versions tels que le damier ichimatsu ou rosace shippô, que les visiteurs étrangers devraient adorer.

Un utilisateur qui se l’est procuré dès son lancement, qui n’était prévu à l’origine que pour durer le mois de juillet, a posté sur Twitter des photos de sa gomme prenant une jolie forme. Pour obtenir un beau mont Fuji, il faut du temps et du doigté, mais ça devient vite un plaisir, paraît-il…

Cet utilisateur a tweeté : « Je viens de m’acheter la gomme "Mont Fuji". J’aurais besoin d’un peu plus de pratique pour obtenir une belle forme... »

En voilà un qui a réussi !

Nous avons voulu en savoir plus. Voici ce que nous a déclaré le responsable chez le fabricant.

La gomme qui donne envie de gommer

Comment l’idée vous est-elle venue ?

— Une gomme, ça sert à effacer une erreur, c’est la marque que vous vous trompez. C’est donc un acte que l’on souhaite éviter. L’idée était d’inverser ce sentiment et de créer une gomme qui donne envie de gommer encore plus, juste par la force du design !

Quelles ont été les premières réactions lors du lancement ?

— Le sujet est devenu brûlant sur les réseaux sociaux avant même le lancement. Nous avions une campagne qui faisait gagner par tirage au sort des articles sur le thème du mont Fuji, il suffisait de suivre le compte Twitter ou de retwitter l’info. Nous avons eu plus de 8 000 inscriptions. Le plus satisfaisant, ce sont les réactions qui manifestaient une valeur positive à l’acte de gommer : « Je veux me fabriquer mon petit mont Fuji à moi ! » ou « Ça donne envie de poster les photos sur Instagram ! ».

Quand nous sommes aperçus que de nombreux internautes se plaignaient que le produit était épuisé, nous avons décidé de faire basculer le produit sur une production permanente.



Akafuji (« Fuji rouge »), l’une des versions limitées.

Avez-vous eu des difficultés à le fabriquer ?

— La forme de la résine blanche interne a été créée en 3D pour obtenir un joli mont Fuji, et de nombreuses simulations ont été nécessaires pour obtenir la forme parfaite.

Visez-vous la clientèle étrangère au Japon ?

— Tout à fait. Nous espérons que les visiteurs étrangers l’achètent et l’offrent à leur famille et à leurs amis comme souvenir. À travers ce petit objet, nous aimerions transmettre dans le monde entier la beauté du mont Fuji et les charmes du design japonais.

Pour obtenir un beau mont Fuji, l’astuce est de retirer la gomme de sa protection avant de l’utiliser. Ainsi, vous avez une vision d’ensemble.

Pour finir, il faut savoir que les Japonais adorent tous les objets qui évoquent la forme du mont Fuji, comme les bols, les gobelets à saké, les gâteaux, etc. En voici quelques-uns, que la société Plus Inc. avait présenté en cadeaux.



Coussin, gâteau baumkuchen, verre, cagoule... Le motif du mont Fuji est une source illimitée d’inspiration !

(D’après la diffusion sur Prime Online du 15 décembre 2019. Reportage et texte de Fuji TV News)

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]