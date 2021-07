L’impératrice Kôjun : épouse du controversé Hirohito et dernière figure impériale de l’après-guerre

L’impératrice Kôjun a survécu une dizaine d’années à son époux, l’empereur Hirohito, le souverain controversé qui a régné un temps record au Japon. Qui était-elle ? Un journaliste couvrant l’actualité de la maison impériale porte un regard sur la vie de l’impératrice et se remémore l’annonce de sa disparition le 16 juin 2000, après une longue veillée.

Le 16 juin 2000, l’impératrice Kôjun, épouse de l’empereur Hirohito (1901-1989) s’est éteinte paisiblement à l’âge de 97 ans, refermant derrière elle un long chapitre de l’histoire du Japon. Symbole de l’ère Shôwa (1926-1989), elle est considérée par de nombreux Japonais de l’époque comme une épouse dévouée et une figure maternelle radieuse qui a calmement régné aux côtés de son mari, passant le plus clair de son temps hors des yeux du public. Un mariage après un séisme meurtrier et une tentative d’assassinat L’impératrice Kôjun est née princesse Nagako en 1903 (le nom de Kôjun lui a été donné à titre posthume), troisième enfant et fille aînée du prince Kuniyoshi de Kuni, officier de l’armée et membre de la branche collatérale de la famille impériale. Éduquée à la manière traditionnelle, elle a 14 ans lorsque Hirohito, alors prince héritier, la choisit parmi un groupe de jeunes femmes issues de l’aristocratie pour être sa compagne. Le couple se fiance en 1920, mais certains membres rivaux de la famille impériale se montrent mécontents du choix de la partenaire de mariage de l’empereur (des rumeurs circulent alors selon lesquelles certains parents de cette dernière seraient daltoniens). Le détracteur le plus notable est l’ancien Premier ministre Yamagata Aritomo, qui, en tant que président du Conseil privé, tente son possible afin de faire rompre les fiançailles. Mais le couple se confronte à d’autres obstacles de plus grande ampleur encore. En 1923, le Grand tremblement de terre du Kantô dévaste Tokyo et les régions environnantes, entraînant le report du mariage, et à la fin de l’année, Nanba Daisuke, un jeune activiste de gauche, fils d’un membre de la Diète (le parlement japonais), tente d’assassiner Hirohito. C’est l’incident de Toranomon. Le couple résiste à ces épreuves et se marie en 1924. Leur mandat en temps que prince et princesse couronnés ne dure cependant que quelques années. En décembre 1926, ils montent sur le trône du Chrysanthème suite à la mort de l’empereur Taishô.

Pression pour donner naissance à un héritier mâle Lors de la première décennie de leur mariage, le couple a la chance de faire venir au monde quatre enfants, tous des filles. La pression est néanmoins énorme sur l’impératrice pour donner naissance à un héritier mâle. Des officiels de la cour, désespérés, vont même jusqu’à appeler à relancer la coutume des concubines impériales. L’empereur exprime toutefois son désintérêt envers cette tradition et souhaite rester fidèle à son épouse. Le problème se résoud en 1933, à la naissance de leur fils Akihito (le père du souverain actuel). Avant l’ère de la radio et de la télévision, la nouvelle est annoncée dans tout le pays par des sirènes résonnant longuement deux fois, afin de signifier la naissance du jeune mâle. L’impératrice met au monde encore deux enfants, un garçon et une fille, ce qui donne un total de sept héritiers issus de la lignée impériale. Les seuls toujours vivants actuellement sont l’empereur émérite Akihito et son jeune frère le prince Hitachi, sa soeur aînée Ikeda Atsuko (la princesse Yori) et sa jeune soeur Shimazu Takako (la princesse Suga).

L’empereur perd son statut de dieu vivant, et l’impératrice Kôjun s’efface Durant les tumultueuses années de la Seconde Guerre Mondiale, l’empereur et l’impératrice vivent pendant un temps dans l’abri anti-aérien impérial Obunko, construit dans les jardins de Fukiage sur le terrain du Palais Impérial. L’installation est liée par un corridor à une annexe contenant une large salle de conférence où l’empereur rencontre ses ministres et dans laquelle certaines des décisions les plus importantes de la guerre ont été effectuées, dont notamment celle de la reddition du Japon. Vivant alors dans un bunker, l’impératrice aurait joint les efforts de production de nourriture en aidant à faire pousser des légumes et en élevant de la volaille sur ces terres. Le rôle de l’empereur et de l’impératrice change dramatiquement durant la période d’après-guerre. Renonçant à son statut de « dieu vivant », Hirohito essaie de se forger une personnalité publique en se chargeant de ses devoirs en tant que symbole de l’État. Si l’impératrice Kôjun reste encore largement à l’abri des regards, elle accompagne son mari aux cérémonies et aux événements officiels ainsi que dans ses voyages à l’étranger, toujours suivis de près par la presse japonaise. Celle-ci propage par ailleurs des rumeurs de tensions au sein de la famille impériale, dont celle de la désapprobation par l’impératrice de l’union de son fils, le prince héritier Akihito, avec sa fiancée Shôda Michiko, qui est alors la première roturière à rejoindre la maison impériale. La population tenait tout de même globalement l’impératrice en haute estime, voyant en elle une figure bienveillante et radieuse.

En vieillissant, l’impératrice Kôjun disparaît petit à petit des yeux du public. Dans les années 1980, elle se voit confinée à un fauteuil roulant après une blessure lors d’une chute, et ne s’aventure hors des murs du palais impérial que très rarement. Elle commence alors à souffrir de démence, d’après de nombreuses rumeurs. Quand l’empereur Hirohito meurt en 1989, elle ne se joint pas à sa famille en deuil lors de la cérémonie funéraire. Devenant l’impératrice douairière suite à l’accession du prince Akihito au trône, elle passe les dernières années de sa vie prise en charge et soignée à domicile.

Un appel inattendu : qu’est-il arrivé à l’impératrice ? En juin 2000, j’étais affecté aux nouvelles de l’Agence de la maison impériale, et je rentrais tout juste d’un voyage lors duquel j’avais accompagné l’empereur Akihito et l’impératrice Michiko à travers quatre pays d’Europe. En plus de mes obligations de reporter, j’étais occupé à travailler en tant que coordinateur du club de presse, et j’étais content de revenir à un emploi du temps moins agité.

Je me souviens être sorti des terrains du palais impérial avec mes collègues lors de l’après-midi du 15 juin afin d’aller manger un morceau lorsque m’est parvenu un message m’informant que le directeur général de l’Agence de la maison impériale avait quelque chose à me dire. Puisqu’il était notre contact le plus important au sein de l’Agence, je sentais qu’il ne s’agissait pas là d’un sujet ordinaire, et je me hâtais de le rencontrer avec un reporter du journal Nihon Keizai Shimbun. L’ambiance était chaleureuse au début, alors que nous nous remémorions les bons moments du voyage impérial en Europe, mais après quelques minutes de conversation légère, le directeur général s’était fait plus sérieux. Prenant un ton feutré, il nous a alors expliqué qu’il nous avait convoqué pour parler de l’impératrice Kôjun. « Sa condition a pris un mauvais tournant », nous a-t-il déclaré. Il y avait un agrément en vigueur entre l’Agence de la maison impériale et le club de presse selon lequel une réunion devrait être tenue en cas de changement de l’état de santé de l’impératrice (par exemple, si elle développait une fièvre avec une température d’au moins 38 degrés). Il y avait eu plusieurs annonces liées à son état de santé auparavant, mais elle s’était toujours rétablie par la suite. Cependant, considérant son état affaibli et son âge avancé (elle venait alors d’avoir 97 ans), j’avais le désagréable sentiment que les choses allaient être plus graves cette fois-ci. Oui, je sentais qu’une annonce officielle était sur le point d’être faite, et j’en ai averti mes collègues. La tension était palpable lorsque j’ai rejoint les autres journalistes dans la salle de briefing. De toute évidence, ils avaient compris que la séance d’aujourd’hui n’aurait pas pour sujet l’actualité typique de la famille impériale. Un officiel de l’Agence est venu expliquer que l’impératrice Kôjun avait commencé à avoir de graves problèmes respiratoires la nuit passée, et qu’elle était désormais maintenue sous un respirateur artificiel.

C’était un tournant inattendu, même en considérant son grand âge. Un mois auparavant, j’avais aperçu l’impératrice alors qu’elle attendait à bord d’un bus qui allait l’amener à la retraite impériale de Hayama, dans la préfecture voisine de Kanagawa. Elle s’était assise à mi-chemin du véhicule, son visage ne montrant aucune expression (ce qui est particulièrement fréquent chez les personnes souffrant de démence). Nous avons posé à ses attendants des questions sur son état de santé, mais il n’y avait pas d’indications d’une détérioration quelconque. Elle semblait même en bonne forme pour une personne bientôt centenaire.