Top 30 des produits et concepts les plus populaires au Japon en 2020 sous l’effet de la pandémie

Nikkei Trendy, un magazine mensuel publié par Nikkei BP Inc., filiale de Nikkei Inc. a publié le 3 novembre le top 30 des produits et concepts à succès en 2020. Le classement dénote une forte influence de la crise sanitaire sur l’attitude des consommateurs japonais.

De la 30e à la 21e place

n°30 : La campagne « Go to Travel »

Le gouvernement a lancé cette campagne, par coupons de réduction afin de relancer l’industrie du tourisme, qui a chuté du fait de la crise du coronavirus.

n°29 : Les vêtements d’intérieur haut de gamme

Dans le contexte de récession drastique que connaît l’industrie du vêtement, certains consommateurs vont jusqu’à payer 50 000 yens (400 euros) des pyjamas de grande qualité, afin de rendre le temps passé à la maison plus confortable.

Pour de nombreuses personnes, « attacher autant d’attention à la qualité des matériaux de ses vêtements d’intérieur que de ses vêtements de sortie » est signe de distinction.

n°28 : Les patchs anti-douleurs Lexonin S

n°27 : Les flans-soufflés

n°26 : La ligne de cosmétiques pour hommes UNO

n°25 : Les alimentations électriques portables

n°24 : Les spectacles retransmis en direct sans public.

Du fait du temps plus long passé chez soi, les spectacles retransmis en direct en l’absence de public sont de plus en plus fréquents. En octobre, le concert sans public du groupe d’idols japonaises Nogizaka 46 a été vu par 650 000 personnes.

n°23 : Les Compact SUV : Toyota « Rise » et Daihatsu « Rocky »

n°22 : Rafraichisseurs à modules Peltier, des appareils à semi-conducteurs thermoélectriques pour rafraichir le cou.

n°21 : Le Miyashita Park, un espace commercial ouvert dans l’ancien parc Miyashita de Shibuya.

De la 20e à la 11e place

n°20 : JO1, une groupe de chanteurs idols K-pop qui s’est constitué lors d’une émission d’auditions sur une chaine coréenne.

n°19 : Les consultations médicales par vidéo

Depuis octobre, le gouvernement a levé l’interdiction des consultations pour soins médicaux par vidéo.

n°18 : L’application « Note »

L’appli compte aujourd’hui plus de 63 millions d’utilisateurs.

n°17 : Les déodorants.

Le temps passé et le nombre de personnes à la maison ont augmenté. Les odeurs dans les toilettes deviennent une préoccupation, et la sensibilisation aux effets antibactériens stimulent les ventes.

n°16 : Acheter en bourse sur smartphone

De plus en plus de gens jouent en bourse sur Smartphone. Plus de 300 000 comptes ont été créés en un an.

n°15 : PopIn Aladdin 2 : un projecteur vidéo fixé au plafond qui projette sur le mur du salon

n°14 : Tabe Choku / Pocket Marché

Des sites de vente en ligne de produits agricoles directement des producteurs et rigoureusement sélectionnés. Les consommateurs qui reviennent leur ont permis de multiplier leur chiffre d’affaires par 40.

n°13 : RingFIt Adventures, un jeu Nintendo Switch à jouer tout en pratiquant le fitness

n°12 : Crash landing on you : une série sud-coréenne diffusée sur Netflix

n°11 : Suntory Iemon, le thé vert en bouteille plastique