Et si on ne montrait que ses yeux ou sa bouche ? Une expérience inédite des réunions en ligne

Des réunions à distance d’un nouveau genre

Nous sommes dans le laboratoire Tsukamoto/Terada de l’École supérieure d’ingénierie de l’Université de Kobe.

Les chercheurs ont mis au point un « système d’affichage partiel du visage », une fonction permettant lors d’une réunion en ligne de ne faire apparaître que les yeux ou la bouche.

Les participants devaient mener des échanges sous quatre modalités différentes : « yeux seuls », « bouche seule », « avatar » ou « visage normal », puis répondre à une enquête concernant la gêne ressentie ou l’implication dans la discussion.

Quand seuls les yeux ou la bouche ne s’affichent, le visuel à l’écran est assez percutant.

Détaillons les résultats de l’enquête :

En bouche seule, la gêne est plutôt forte.

La gêne est moins forte en mode « avatar » ou « yeux seuls ».

Il est plus facile de savoir qui parle en mode « yeux seuls » qu’en affichage « bouche seule ».

L’affichage partiel du visage (bouche ou yeux) permet mieux de comprendre les réactions, car en caméra éteinte on ne peut pas percevoir des signes relevant du paraverbal, comme les hochements de tête par exemple.

L’affichage partiel (des yeux ou de la bouche) rend mieux les réactions que le mode avatar.

L’affichage partiel du visage : un entre-deux, une troisième voie

Quels sont les avantages et les inconvénients de chacune des modalités du système proposé ? Quel avenir pour les fonctions de « bouche seule » et « yeux seuls »?

Laissons la parole à Terada Tsutomu, professeur de deuxième cycle à l’Université de Kobe.

— Qu’est-ce que le « système avec affichage partiel du visage » ?

Si le distanciel permet aux participants de ne pas avoir à se déplacer, il n’est pas sans inconvénients. Citons notamment cette gêne d’avoir à montrer son visage ou cette impression désagréable d’être au centre des regards. Notre hypothèse de départ était qu’afficher une partie seulement du visage pourrait être une solution, à la condition que ce mode permette de faire passer les émotions.



Affichage en mode « bouche seule » (avec l’aimable autorisation de Terada Tsutomu, professeur à l’Université de Kobe)



Affichage en mode « yeux seuls » (avec l’aimable autorisation de Terada Tsutomu, professeur à l’Université de Kobe)

— Pourquoi cette expérience ?

Les réunions en ligne sont entrées dans les mœurs, mais nous nous demandions si le moment n’était pas venu d’innover en améliorant ce mode de communication. Allumer ou éteindre sa caméra... D’accord, mais pourquoi pas un entre-deux, une troisième voie ? Cette idée de l’affichage fragmentaire m’est venue par hasard, en essayant de le mettre en pratique j’ai constaté un ressenti inhabituel qui d’ailleurs n’était pas sans générer une certaine forme de déplaisir...

La communication non verbale, qui repose notamment sur des signes visuels, est un facteur très important. L’idée était de ne pas faire sans les expressions du visage, car s’en priver entrave la fluidité des échanges.

— Donnez-nous des détails concernant le déroulement de l’expérience

Nos participants devaient essayer tour à tour les quatre modalités proposées : « affichage restreint, bouche seule », « affichage restreint, yeux seuls », « afficher un avatar » et « affichage normal du visage » et répondre ensuite à un questionnaire portant sur le niveau de gêne ou d’implication dans la conversation.



Affichage sous forme d’avatar (avec l’aimable autorisation de Terada Tsutomu professeur à l’Université de Kobe)

Le nombre et la durée des échanges ont également fait l’objet de mesures et d’analyses. Ces données ont été comparées aux résultats d’une autre expérience durant laquelle des inconnus s’étaient parlé en caméra éteinte. Nous voulions comprendre comment les modalités d’affichage et le degré d’intimité des participants pouvaient interférer dans le ressenti.

— Que retenir des résultats ?

Apparemment, ne montrer que sa bouche est assez intimidant. La gêne était moindre chez ceux ayant choisi l’avatar ou le mode « yeux seuls ».

Par ailleurs, il semble plus difficile d’identifier les personnes en mode « bouche seule » qu’avec l’option « yeux seuls ».

Dans le cas d’une interaction avec des inconnus, tous les participants ou presque ont répondu qu’il leur était impossible d’imaginer leur interlocuteur en ne voyant qu’une bouche ou des yeux. Plus encore, ils ne parvenaient pas à garder un souvenir clair des parties du visage vus dans ce cadre.

L’expérience montre donc que l’affichage fragmentaire des yeux ou de la bouche permet de comprendre l’interlocuteur mieux que ne pourrait le faire un avatar, mais que ces informations ne suffisent pas à l’identification d’un individu.