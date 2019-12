Les châteaux de montagne au Japon et leurs systèmes de défense

Les contreforts kirigishi constituent eux aussi une caractéristique essentielle des châteaux de montagne. Ils entouraient le kuruwa et étaient délibérément taillés de façon à leur donner une pente abrupte. Dans la mesure où l’efficacité des châteaux de montagne tenait à la position défavorable où ils mettaient les attaquants en ne leur laissant pas d’autre choix que l’escalade, les kirigishi constituaient un élément plus important que tous ceux que nous avons mentionnés jusqu’ici. Les contreforts des châteaux de Chiran et de Shibushi, dans la préfecture de Kagoshima, taillés pratiquement à la verticale dans le sol volcanique et hauts de plus de vingt mètres, devaient être impossibles à escalader.

On compte de trente à quarante mille châteaux disséminés sur l’archipel japonais, construits entre le début du XIV e et celui du XVII e siècle. Comparé au reste du monde, c’est un nombre considérable pour un laps de temps d’approximativement 300 ans, au sein duquel la période des Provinces Combattantes (1467-1568) se distingue par l’essor de la construction des forteresses.

L’umadashi constitue lui aussi une innovation. Cette esplanade, reliée à l’enceinte kuruwa centrale par des ponts en terre franchissant la douve principale, offrait une protection supplémentaire en cas d’attaque directe contre l’entrée. Les clans Takeda et Tokugawa ont eu recours à des modèles en demi-cercle. Toutes les entrées du château de Suwahara, dans la préfecture de Shizuoka, étaient dotées d’un umadashi de ce genre disposé sur leur devant. Le modèle en vigueur dans les châteaux du clan Hôjô et nombre de places fortes de la région du Kantô était quant à lui à angles droits.

L’étape suivante a consisté à créer une enceinte carrée dans l’entrée même du château, où les défenseurs pouvaient arroser les assaillants de flèches tirées dans trois directions. Ce nouveau modèle, le masugata koguchi, fut intégré dans la génération suivante de châteaux, et on peut le voir aujourd’hui dans un grand nombre de ruines.

Le koguchi lui aussi a été modifié à de nombreuses reprises. Au début, ce n’était qu’une simple ouverture dans les murs en terre, mais le kuichigai no koguchi, apparu plus tard, mit fin à l’alignement des murs, avec pour résultat qu’il fallait effectuer un tournant pour pénétrer dans l’enceinte kuruwa, ce qui interdisait aux attaquants de foncer droit devant.

Murs en pierres et résidences

Au début du XVIe siècle, les châteaux de montagne équipés de murs en pierres ont proliféré depuis les préfectures de Nagano et de Gifu jusqu’au nord de l’île de Kyûshû. En règle générale, seule une partie de l’intérieur des châteaux était dotée de ces ouvrages, dont la hauteur ne dépassait pas quatre mètres. Mais le château de Kannon-ji, construit au milieu du siècle dans la préfecture de Shiga, était entièrement fait de murs en pierres, dont certains avaient plus de cinq mètres de haut. Parmi les pierres utilisées, beaucoup mesuraient plus d’un mètre de long. Des techniques empruntées à l’architecture des temples ont été employées pour la construction des murs.





Le seigneur féodal Miyoshi Nagayoshi (1522-1564) a adopté avec enthousiasme les murs de pierre, au point d’en construire entre les crêtes au château d’Akutagawasan et d’en couvrir une grande partie du terrain du château d’Iimori, dans la préfecture d’Osaka.





Dans les châteaux du seigneur Miyoshi, on pense que les résidences se trouvaient en hauteur plutôt qu’au pied des montagnes. Des fouilles effectuées au château d’Akutagawasan ont mis au jour les fondations en pierre d’une résidence dans l’enceinte principale, à la cime de la montagne. Dans la seconde moitié de la période des Provinces Combattantes, les châteaux de montagne des seigneurs se sont en général écartés de la formule où les guerriers vivaient à l’écart, en dessous du château. Ils se sont convertis à un modèle unifié, où ils vivaient sur la montagne même. Leurs familles, semble-t-il, les accompagnaient. Des vestiges de grands bâtiments ont également été découverts aux châteaux d’Odani et de Kannon-ji, dans la préfecture de Shiga.





On entend souvent dire qu’il ne reste plus rien à voir dans les châteaus de montagne. Pourtant, les vestiges d’ouvrages défensifs tels que les kuruwa, dorui et horikiri sont bel et bien observables et offrent l’opportunité de se faire une idée de l’atmosphère qui régnait à l’époque des Provinces Combattantes. C’est une expérience palpitante que de se promener dans les ruines et les parcourir du regard pour voir ce qu’auraient vu les défenseurs. Sans doute contemplaient-ils un vaste territoire, ses villages, ses routes, ses rivières, son littoral et même des forteresses ennemies. La vérité historique que restituent ces aspects visibles de la morphologie du terrain et des édifices nés de la main de l’homme donne la raison de l’emplacement des châteaux.

(Photo de titre : réseau de douves et de talus dans les ruines du château de Yamanaka, préfecture de Shizuoka. PIixta. Toutes les autres photos sont de l’auteur)