Tsunoda Yûki : le plus jeune pilote japonais de F1 de tous les temps s’engage vers un avenir radieux

Celui qui pourrait bien changer la face de l’histoire de la F1 au Japon s’appelle Tsunoda Yûki. Il a pris son premier départ en Grand Prix de F1 pour l’équipe AlfaTauri Honda, basée en Faenza en Italie lors du premier Grand Prix de la saison, le Grand Prix de Bahrein. Deuxième meilleur temps aux essais en Q1, il n’a malheureusement pas réussi de performance en Q2, et a pris le départ en 13e position sur la grille de départ.

Son point fort est son âge

La course a eu lieu le 28 mars 2021. Très vite descendu à la 17e place, il a réalisé une performance impressionnante, dépassant trois pilotes bien plus expérimentés (Kimi Räikkönen, Fernando Alonso et Sebastian Vettel), puis Lance Stroll dans le dernier tour, pour terminer en neuvième position. C’est la première fois qu’un pilote japonais termine sa première course, et cela a fait monter les espérances concernant ses exploits pour cette saison.

Tsunoda est le premier pilote japonais à faire ses débuts en F1 depuis Kobayashi Kamui il y a sept ans, et les initiés de la F1 japonaise voient en lui un potentiel qui surpasse tous les précédents pilotes japonais.

Son premier point fort est son âge. Le champion du monde de l’année dernière, Lewis Hamilton (Mercedes), qui détient le record du nombre de victoires en Grands Prix, a fait ses débuts en F1 à l’âge de 22 ans. Le principal rival d’Hamilton, Max Verstappen (RedBull Honda) a couru son premier Grand Prix F1 à l’âge de 17, ce qui fait de lui le plus jeune pilote F1 de tous les temps.

Historiquement, mettre ses mains sur un volant de Formule 1 était quasiment réservé aux jeunes hommes fortunés qui savaient saisir leur chance. Ces dernières années, néanmoins, les enjeux financiers de la F1 sont tellement importants que les constructeurs et les équipes préfèrent donner leur chance aux absolus meilleurs quand ils forment leurs équipes. La conséquence a été un abaissement spectaculaire de l’âge des pilotes.





Un talent reconnu par les meilleures équipes

En effectuant ses débuts en Grand Prix F1 à 20 ans, ce qui fait de lui le plus jeune pilote japonais titulaire en F1, Tsunoda est l’un de ceux qui ont su saisir leur chance.

« Lorsque j’ai commencé le karting à l’âge de 4 ans, tout ce que je voulais, c’était aller plus vite et passer à l’étape suivante. La F1 était un monde totalement à part. »

C’est Honda, constructeur présent en compétition F1 pendant un total de 30 saisons, qui a découvert Tsunoda. C’est chez Honda qu’il a été formé, après son diplôme de l’école de pilotage du circuit de Suzuka, géré par une filiale du groupe Honda, et c’est Honda qui lui a donné la chance de s’imposer dans le monde.

L’étape suivante pour Tsunoda fut de rejoindre l’équipe RedBull, le leader mondial des boissons énergisantes, qui possède une écurie en F1 depuis 2005. En 2019, Tsunoda a rejoint la RedBull Junior Team, qui forme les jeunes pilotes dans le giron RedBull, et s’est déplacé en Europe pour se battre sur tous les fronts. Toutefois, comme le dit Tsunoda, plus les espoirs sont importants, plus l’évaluation se fait sévère.

« L’équipe RedBull Junior est très généreuse financièrement, mais la contrepartie est que le programme de formation s’arrêtera très vite si vous ne donnez pas tout de suite de résultats. »

Dans un monde où seuls les résultats comptent, Tsunoda a non seulement survécu, mais a fait son ascension, de la catégorie immédiatement inférieure de F2, à la F1, en 2020. En tant que pilote junior, il a obtenu 4 pole positions, et remporté 3 courses, terminant troisième au classement général de l’année. Ayant parfaitement répondu aux attentes qui étaient placées en lui, Honda et RedBull, satisfaits, l’ont immédiatement promu en lui confiant son premier volant en F1.

Sa troisième place au terme de la saison F2 est la plus haute place jamais obtenue par un pilote japonais, même en comptant les anciennes classes GP2 et F3000. Le fait qu’il soit parvenu à ce résultat dès sa première année dans le championnat a immédiatement boosté sa réputation.

L’an passé, Tsunoda a été nommé pilote junior de l’année par la Fédération Internationale de l’Automobile. Ce prix est décerné au pilote le plus remarquable, toutes catégories confondues, y compris la F1. C’est la première fois qu’un Japonais reçoit ce Prix.