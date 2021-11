Pourquoi la G-SHOCK est incassable : son créateur Ibe Kikuo en parle

Entreprises made in Nippon

Les montres G-Shock de Casio sont appréciées dans le monde entier depuis 1983 pour leur robustesse et leur résistance même cas de chute. Nous nous sommes entretenus avec Ibe Kikuo, l’homme qui a fait de la G-Shock un succès de 130 millions d’unités. Il nous explique les difficultés qu’il a rencontrées pendant le développement, ce qui se passait en coulisses pendant que sa montre connaissait une explosion des ventes, et tout ce que représente la G-Shock pour lui.

Un concept résumé en une ligne À l’origine, Casio était un fabricant de calculatrices électriques. C’est en 1974 que l’entreprise lance sa première montre-bracelet numérique, suivie 9 ans plus tard par le premier modèle de ce qui allait devenir la série G-Shock, qui connaît un succès pérenne depuis. En 1981, Ibe Kikuo, qui était entré dans la boîte 5 ans plus tôt, soumet un nouveau concept. Il tient sur une ligne : « Une montre solide pour ne pas se casser même en cas de chute ». L’idée lui était venue après une expérience malheureuse : il avait heurté quelqu’un, le verre s’était brisé, les aiguilles et le boîtier arrière s’étaient disloqués et éparpillés L’idée était on ne peut plus simple, en effet : « Si on proposait une montre incassable, on trouverait bien quelqu’un pour en avoir envie. » Un concept d’une seule ligne, pas de proposition technique, aucun planning expérimental, aucun prévisionnel marketing sur un supposé public-cible, et c’est de là qu’est née la G-Shock. « Dès que j’ai une idée, j’agis. » C’est la devise d’Ibe.

La cible a été développée grâce à cinq ouvriers qui travaillaient dans un chantier proche du centre technique de l’entreprise. Les chocs et les vibrations causés par les pelles, les marteaux et les perceuses sont les pires ennemis des montres-bracelets. Aucun des ouvriers ne portait de montre, ils étaient toujours à s’inquiéter de l’heure de la pause-déjeuner ou de la fin de la journée. Ibe en tira la conclusion : « Fabriquons une montre que pourront porter les ouvriers sur les chantiers de construction et dans les usines, il y aura au moins un marché de niche pour ça. »

Je m’apprêtais à remettre ma démission... Pendant la phase de tests expérimentaux, les objectifs spécifiques ont été fixés. Il s’agissait du « triple 10 » : Résiste à une chute de 10 mètres, étanche à 10 bars (soit 100 mètres de profondeur), et durée de vie de la batterie de 10 ans. Il n’y avait aucun matériel de laboratoire pour tester les chocs, alors il a fallu employer la méthode primitive : on laissait tomber la montre de la fenêtre des toilettes des bureaux du troisième étage. Mais vous pouviez enrober le mécanisme de caoutchouc ou d’uréthane, la montre ne tenait pas. Vous renforciez un point, c’est un autre qui souffrait. Une centaine de prototypes ont été éliminés en un an.



Sans la moindre avancée en vue, Ibe se dit : « Il ne me reste qu’à démissionner la semaine prochaine. » Un jour de congé, il passe au bureau pour mettre de l’ordre dans ses affaires, puis va respirer un moment dans le jardin public à proximité du centre technique. Là, des enfants jouaient avec une balle. C’est en les regardant qu’il a soudain l’image d’un module de montre flottant à l’intérieur de la balle. Bref, le problème n’était pas tant de rendre le module plus solide, il fallait l’isoler des chocs. Pour cela, la solution consistait à concevoir une structure creuse dans laquelle le module ne serait maintenu que par quelques points, ce qui donne l’impression qu’il flotte en l’air. C’est le point-clé de la technologie G-Shock, la difficulté résidant dans la miniaturisation des pièces. Après deux ans de développement et plus de 200 prototypes, le premier modèle G-Shock, la DW-5000C-1 est sortie. Nous sommes alors en 1983.





Le succès est venu des États-Unis Au début, les ventes ont été lentes. Ibe explique : « Dans une époque où la tendance était aux montres fines et habillées, il y avait peu d’espoir pour une montre d’un encombrement certain comme la G-Shock. D’autre part, de nombreux magasins d’horlogerie gagnaient leur vie en réparant des montres. Ils étaient plutôt réticents pour vendre des montres incassables. »

C’est aux États-Unis que la popularité de la G-Shock a commencé à se manifester. Dans une publicité télévisée controversée, une G-Shock servait de palet de hockey sur glace. Grand coup de crosse. Arrêt du gardien de but. Dans son gant, la G-Shock n’a pas bougé et indique toujours les secondes à la perfection. Il fallait oser. Mais lorsqu’une émission d’information nationale a fait le test pour de vrai, eh bien… c’était vrai. Plus aucun doute, la robustesse de la G-Shock a été instantanément reconnue et les ventes ont explosé. Mais Ibe pensait encore que ce n’était qu’un phénomène passager. « Après le lancement de la G-Shock, j’ai été chargé des montres de haute qualité à bas prix pour le marché des pays en voie de développement. Mais la marque Casio était encore quasiment inconnue à l’époque et nos clients situaient la limite supérieure pour le prix public de nos produits à 4 000 yens (30 euros). Alors même si la G-Shock connaissait un succès aux États-Unis à un prix dépassant les 10 000 yens (75 euros), nous ne pouvions imaginer un boom mondial. »



Un boom qui nous a tenus trop occupés pour nous réjouir Quand le design rond et plus massif de la G-Shock a été lancé dans les années 1990, cela correspondait aux débuts de la tendance street-wear et de la mode surdimensionnée venue des États-Unis. La robustesse de la G-Shock a également parlé aux skateurs habitués aux chutes et aux surfeurs, pour qui l’étanchéité était un must. Les ingrédients étaient enfin réunis pour un boom de la G-Shock au Japon.

Au bout de 10 ans, le dur labeur portait enfin ses fruits. Mais Ibe n’a pas eu le temps de se réjouir : « La demande pour les G-Shock a explosé, et les détaillants en voulaient toujours plus, et tout de suite. Dans l’entreprise, ça a été la panique pour ajuster les lignes de production et nous procurer les pièces. La pénurie était telle que nous avons dû passer la consigne de ne pas acheter de G-Shock pour eux.