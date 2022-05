À la découverte des « kimarite », les spectaculaires techniques de sumo

Les règles du sumo précisent qu’un lutteur perd lorsqu’une partie de son corps (à l’exception des pieds) touche le sol en terre du dohyô (ring), ou lorsqu’il touche le sol à l’extérieur du ring. Ce dernier est relativement petit, avec un diamètre de seulement 4,55 m. Bien qu’il y ait aujourd’hui 82 kimarite, dans 60 % des cas, un match se conclut par un adversaire poussé hors du ring en utilisant un yorikiri (pousser l’adversaire en tenant son mawashi), oshidashi (pousser l’adversaire sans tenir son mawashi), yoritaoshi (similaire au yorikiri, en le faisant basculer sur le sol) et oshitaoshi (similaire au oshidashi, en le faisant basculer sur le sol). Dans 15 % du temps, des mouvements comme le hatakikomi (frappe vers le bas en se servant de l’élan de l’adversaire) et le tsukiotoshi (poussée vers le bas grâce à un mouvement de torsion du haut du torse) sont utilisés pour faire chuter l’adversaire.

Le sumo est une discipline qui a évolué au XX e siècle, les rikishi devenant plus grands, plus forts et rapides, et de plus en plus internationaux. Dès lors, il devient difficile de catégoriser toutes les techniques utilisées parmi les kimarite conventionnels. En réponse à ces changements, à partir du basho (grand tournoi) de janvier 2001, l’Association japonaise de sumo a adopté 12 nouvelles techniques, portant le total à 82 kimarite officiels.

Deux kimarite supplémentaires ont été ajoutés en janvier 1960 (portant le total à 70 techniques), lorsque le dashinage, une projection consistant à saisir le mawashi de l’adversaire, a été divisé en uwate-dashinage (tirer par-dessus les bras) et shitate-dashinage (tirer par-dessous les bras), en fonction de si le lutteur a saisi le mawashi de son adversaire par-dessus ou par-dessous son bras pour le tirer vers l’avant et le bas.

En outre, il existe de nombreux documents de l’époque d’Edo (1603-1868) attribuant 12 techniques à chacun des 4 types de mouvement de base : sori (flexion), hineri (torsion), nage (projection) et kake (crochetage), ce qui donne un total de 48 techniques. En réalité, il y en a bien d’autres : un ouvrage datant des années 1670 décrit 120 kimarite, et en y ajoutant ceux transmis oralement entre les arbitres (gyôji), plus de 300 différentes techniques peuvent être dénombrées.

On parle souvent des « 48 techniques gagnantes » au sumo, et beaucoup de personnes pensent qu’il n’y en a pas plus. Mais en réalité, il existe 82 techniques gagnantes officielles qui sont recensées par l’Association japonaise de sumo.

Images d’archives : des techniques rares et spectaculaires

Pour le public, il est toujours spectaculaire de voir des mouvements rares ou surprenants. Même si de telles techniques ne sont pas utilisées dans les matchs de haut niveau, les fans de sumo éprouvent toujours un frisson de plaisir en assistant à un kimarite d’exception. Voici quelques exemples.

Mitokoro-zeme (triple attaque)

Cette « attaque de trois points » consiste à enrouler sa jambe autour de l’arrière de la jambe de l’adversaire (que ce soit de l’intérieur ou de l’extérieur) tout en saisissant sa cuisse opposée et en poussant sa poitrine de la tête pour le forcer à reculer.

Dans les années 1950, le rikishi de rang jûryô Nachinoyama a remporté quatre matchs en utilisant cette technique. Pendant près de quarante ans, personne n’a osé la retenter, mais Mainoumi (qui a atteint le rang de komusubi), un lutteur de petit gabarit connu pour son vaste répertoire de techniques surprises, l’a remis sur le devant de la scène dans les années 1990.

Le onzième jour du basho de novembre 1991, Mainoumi combattait pour la première fois Akebono, à ce moment-là le plus fort des yokozuna (le rang ultime du sumo). Le géant d’origine hawaïenne mesurait 33 centimètres de plus et pesait 100 kilos de plus que lui. L’excitation dans l’air était palpable avant même le début du match et Mainoumi a répondu à l’attente du public avec une performance mémorable : après une feinte éclair vers le haut, il plonge dans la poitrine d’Akebono pour le terrasser quelques secondes plus tard grâce à la triple attaque mitokoro-zeme.

Ci-dessous, une autre prouesse du lutteur Mainoumi.



Le lutteur de petit gabarit Mainoumi (172 cm et 96 kg), terrassant le géant Kotofuji (192 cm, 146 kg) avec un mitokoro-zeme au tournoi de septembre 1992. Aucun lutteur n’avait utilisé un tel kimarite en division makuuchi depuis le tournoi de mai 1955, le premier tournoi où les kimarite ont commencé à être annoncés. (Avec l’aimable autorisation du journal Ôzumô)

Sotomusô

Uchimusô, un kimarite consistant à saisir et soulever l’intérieur de la cuisse, est utilisé dans pratiquement tous les tournois, mais le sotomusô est assez rare. Dans cette variation, l’attaquant agrippe la cuisse opposée et tire le bras de l’adversaire en le tordant vers le bas. Le risque est que l’adversaire s’écrase de tout son poids sur l’attaquant, mais lorsque la technique est brillamment exécutée, l’adversaire est forcé de pivoter et de tomber sur le dos.

Depuis la création de la liste officielle des kimarite, seuls 12 matchs de la division makuuchi ont été remportés avec un sotomusô. Futagodake (ayant atteint le rang komusubi) a remporté cinq matchs grâce à cette technique à la fin des années 1960, et Kyokushûzan (également komusubi) l’a utilisée trois fois à la fin des années 1990. À eux deux, ils ont pratiquement le monopole de ce kimarite.





Yaguranage

Il s’agit d’une technique spectaculaire consistant à attraper le mawashi de son adversaire et à placer une jambe à l’intérieur de ses cuisses pour le soulever et le projeter sur le côté.





Le yaguranage nécessite une force phénoménale dans les jambes. Depuis qu’Aobayama l’a utilisé lors du neuvième jour du tournoi de novembre 1975, ce kimarite n’a pas été utilisé pendant des décennies, en partie à cause du manque d’entraînement du bas du corps des lutteurs et aussi parce qu’ils sont beaucoup plus lourds de nos jours. Mais 34 ans plus tard, le yokozuna Asashôryû a ressuscité la technique face au ôzeki Harumafuji lors du treizième jour du tournoi de juillet 2009.





(Photo de titre : Mainoumi face à Akebono, le onzième jour du tournoi de novembre 1991, Jiji Press)