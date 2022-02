Les curleuses de Loco Solare : d’une petite ville reculée du nord du Japon aux JO d’hiver de Pékin

Loco Solare est le nom de l’équipe féminine de curling du Japon qui a remporté une médaille de bronze historique aux Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang en 2018. Derrière la création de cette équipe qui a fait sensation sur la scène internationale, il y a la passion de toute une vie d’un homme pour ce sport. Cette année, ces curleuses originaires d’une petite ville côtière de l’île de Hokkaidô se rendent à Pékin avec pour objectif de se hisser sur la plus haute marche du podium olympique.

Une petite ville du nord appelée la « capitale japonaise du curling »

En remportant la deuxième place du tournoi de qualification olympique en décembre 2021, Loco Solare a obtenu son billet pour les Jeux olympiques de Pékin. C’est une équipe très soudée : toutes les curleuses sont originaires de la ville de Kitami, à l’exception de Kotomi Ishizaki qui vient d’Asahikawa et qui a rejoint le groupe en 2020. De plus, Yoshida Chinami (third) et sa sœur Yurika (lead) , ainsi que Suzuki Yûmi (second), jouent dans la même équipe depuis l’école primaire.

Tokoro est une petite ville de moins de 5 000 habitants qui fait face à la mer d’Okhotsk, au nord de Hokkaidô. L’économie locale est soutenue par la pêche et l’agriculture, notamment l’élevage de coquilles Saint-Jacques. Mais il ne faut pas se fier aux apparences : cette petite ville reculée est connue pour être la « capitale du curling » au Japon. Tokoro compte plusieurs dizaines d’équipes de curling, produisant au fil des années beaucoup de joueurs de niveau olympique. Malgré sa petite taille, la ville soutient depuis des années le développement du curling au Japon.

Derrière tous ces accomplissements, il y avait la passion d’un homme : Oguri Yûji, président fondateur de l’association de curling de Tokoro, décédé en 2017 à l’âge de 88 ans. C’est en 1980 qu’il découvre pour la première fois le curling. Tout de suite fasciné par ce sport, il se consacre entièrement à le faire connaître du grand public. Il crée une piste de curling en extérieur à Tokoro, sa ville natale, et commence à tenir des tournois municipaux, ce qui lui permet de populariser le sport en invitant des personnes à jouer avec lui.

Grâce aux efforts d’Oguri Yûji, les habitants tombent sous le charme du curling. Au fil des années, de plus en plus d’équipes s’établissent et attirent des joueurs de toutes générations. La création d’un championnat permet au curling de devenir un sport connu de tous.

Réaliser le rêve de « Oguri no ojisan »

« Je veux former dans cette petite ville des joueurs qui participeront un jour aux Jeux olympiques », rêvait Oguri, dont la passion n’a jamais cessé de brûler. Avec cette ambition en tête, il incite les jeunes de la ville à s’essayer au curling, enseignant lui-même le sport. Oguri était un professeur strict mais également très attentionné avec ses élèves, ce qui lui a valu d’être surnommé avec affection « Oguri no ojisan » (oncle Oguri) par les enfants.

Parmi ses élèves se trouvaient les sœurs Chinami et Yurika Yoshida, Suzuki Yûmi, ainsi que Motohashi Mari, la fondatrice de Loco Solare, qui a participé aux Jeux de Pyeongchang avant de prendre sa retraite.

Oguri, figure paternelle du curling à Tokoro et de l’équipe Loco Solare, est décédé en mai 2017 à l’âge de 88 ans, quelques mois seulement avant les JO de Pyeongchang. « Sans M. Oguri, je n’aurais jamais fait de curling », partageait Motohashi après avoir remporté la médaille de bronze à Pyeongchang, exprimant sa reconnaissance envers leur mentor.

Motohashi s’est retirée de la compétition après les Jeux olympiques de Pyeongchang, assumant le rôle de directrice représentante de l’équipe. Elle se concentre également sur la formation des jeunes générations et la promotion du curling, marchant ainsi dans les pas d’Oguri Yûji.

Loco Solare, qui a déjà réalisé le rêve de « Oguri no ojisan » d’aller aux JO, vise désormais une place encore plus haute sur le podium à Pékin en 2022. Originaire d’une petite ville côtière de la mer d’Okhotsk, l’équipe de curling la plus forte du Japon met de nouveau le pied sur glace olympique, cette fois-ci avec l’objectif de devenir la meilleure au monde.

(Photo de titre : Loco Solare jouant contre la Corée du Sud lors du tournoi de qualification olympique pour les JO de Pékin. De gauche à droite : Yoshida Yurika, Fujisawa Satsuki et Suzuki Yûmi. Le 17 décembre 2021, à Leeuwarden aux Pays-Bas. Jiji)