JO d’hiver de Pékin : Kodaira Nao, 35 ans et quatrième olympiade pour la reine du patinage de vitesse sur courtes distances

Après la médaille d’or à Pyeongchang, une dégringolade puis une remontée

L’année dernière, et pour la première fois en cinq ans, Kodaira Nao a laissé passer le championnat du Japon sur 500 mètres, à cause d’une blessure à la hanche gauche.

À mi-saison, Kodaira a alors choisi de faire une pause sur la glace et de se concentrer sur l’entrainement en athlétisme, avec l’objectif de se reconstruire une condition physique à partir de zéro. Cette décision s’est avérée payante, puisque cette saison, elle a déjà remporté plusieurs compétitions comptant pour la première moitié de la Coupe du monde.

La première victoire, c’était en novembre dernier en Norvège sur 500 mètres, lors de la deuxième course de Coupe du monde cette saison. Puis sur 1 000 mètres au Canada lors de la 4e rencontre de la saison. Cela porte son total de victoires en Coupe du monde à 34, égalisant le record de Shimizu Hiroyasu, médaillé olympique à Nagano sur 500 mètres hommes pour l’athlète japonais ayant remporté le plus grand nombre de victoires en Coupe du monde dans la discipline.





À l’annonce de sa qualification pour les JO d’hiver de Pékin dans les épreuves du 500 et du 1 000 mètres, Kodaira a déclaré énergiquement : « C’est sur glace que je veux exprimer tout ce que j’ai acquis en compétences physiques et mentales. »

Kodaira a su faire un choix audacieux après un passage confus et la voilà maintenant de retour. Cette détermination, c’est très jeune, au cours de ses études scolaires et athlétiques, qu’elle l’a cultivée.

Une enfance passée sur des patins

Née à Chino, dans la préfecture de Nagano, Kodaira patine depuis l’âge de 3 ans, dans la foulée de ses sœurs de 4 et 5 ans de plus qu’elle. Dès son plus jeune âge, elle surprend les adultes par ses dispositions exceptionnelles.

Mais c’est en assistant aux Jeux olympiques de Nagano en février 1998, alors en 5e année d’école primaire, qu’elle commence à penser à la compétition.

Le patinage de vitesse est alors devenu le centre de sa vie. Son talent s’est épanoui dans son club de patinage au collège, où elle commence à s’entraîner et dans un club en dehors de l’école. Elle ne rentrait chez elle qu’à 23 heures, et dès la deuxième année, elle participe au championnat national senior. En troisième année de collège, elle se fait remarquer en remportant les championnats nationaux junior, ouverts aux élèves de terminale.



Kodaira Nao aux Championnats nationaux de patinage de vitesse des lycées de 2005. Dès cette époque, son fort potentiel est apparu. Photo du 26 janvier 2005, à Hachinohe. (Kyodo)

À la fin du collège, les propositions émanant des écoles les plus prestigieuses affluent. Kodaira choisit pourtant un lycée local pour rester avec son entraîneur pendant la première année. Les deux années suivantes, elle loue un studio où elle vit seule, s’entraînant le matin et le soir après les cours.