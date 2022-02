Du skateboard au snowboard : Hirano Ayumu lance son défi à Pékin six mois après sa participation aux JO de Tokyo

Six mois après avoir participé aux JO de Tokyo en tant que skateboarder, Hirano Ayumu retourne à Pékin, cette fois-ci en concourant dans sa discipline de prédilection : le snowboard. Et quand on parle de half-pipe, il est incontournable : brillant dans les plus grandes compétitions, Hirano a déjà remporté deux médailles d’argent olympiques consécutives.

Le plus jeune médaillé olympique d’hiver de l’histoire du Japon

Les exploits réalisés par Hirano Ayumu, à seulement 23 ans, sont déjà innombrables. Les Jeux de Sotchi de 2014 sont ses premières olympiades, au cours desquelles il remporte une médaille d’argent à l’âge de 15 ans et 74 jours, devenant ainsi le plus jeune médaillé de l’histoire du Japon aux Jeux olympiques d’hiver.

Quatre ans plus tard à Pyeongchang, il termine de nouveau à la deuxième place, mais son excellente performance contre l’américain Shaun White, son principal rival et star mondiale du snowboard, lui permet de renforcer sa présence sur la scène internationale. Il remporte deux fois les X Games, en 2016 et en 2018, une compétition tout aussi prestigieuse pour les snowboarders professionnels.

Mais le snowboard n’est pas la seule discipline sportive dans laquelle Hirano excelle. En effet, il a participé aux Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier dans le skateboard, catégorie « park ». Depuis son plus jeune âge, il pratique les deux sports, et c’est ce qui l’a incité à se présenter aux JO de Tokyo.

« Comme le skateboard est devenu une discipline officielle aux Jeux Olympiques, je ne pouvais pas rater l’occasion de me présenter », affirmait-il après les Jeux olympiques de Pyeongchang au sujet de sa volonté de se qualifier. « Je ne réfléchis pas trop à si je pourrais me qualifier ou pas, je vais me donner à fond parce que je prends cela comme un défi et un moyen de m’améliorer. »



Hirano concourant dans l’épreuve de skateboard aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il n’est pas parvenu à se qualifier pour la finale, le 5 août 2021, à Ariake, Tokyo. (Photo : Kyodo)

Grâce à un entraînement intensif, Hirano parvient à se qualifier pour Tokyo. Bien qu’il n’ait pas réussi à aller jusqu’en finale, l’exploit est quand même là. Car oui, même si les deux sports semblent similaires, ils sont en réalité complètement différents, comme en attestent la plupart des personnes qui ont essayé les deux disciplines. Le fait même qu’il ait pu se qualifier aux JO de Tokyo est une performance très impressionnante.

Un retour prometteur aux JO

Le défi de faire du skateboard à Tokyo posait, en quelque sorte, un risque. En effet, comme les Jeux olympiques de Tokyo ont été reportés d’un an, la période de préparation de Hirano en amont des JO de Pékin a considérablement été réduite, passant d’un an et demi à juste six mois.

« Je me suis absenté longtemps du snowboard et je me demande quel niveau j’aurai aux JO », disait Hirano, exprimant ses doutes sur le peu de temps qu’il avait pour s’entraîner.

Mais il n’a pas fait face à cette situation de manière négative :

« Je pense que j’ai été capable d’absorber des caractéristiques du skateboard qui n’existent pas dans le snowboard, comme la sensation de ne pas avoir les pieds fixés sur la planche, ainsi que beaucoup d’autres détails qui ne peuvent pas être exprimés avec des mots. »

Lors de la Coupe du monde de snowboard 2021-2022, il a enchaîné les victoires en remportant le second tour le 8 janvier et la finale le 15 janvier. Il montre ainsi qu’il est bel et bien présent au plus haut niveau, grâce cette performance dissipant toute inquiétude.

Les troisièmes Jeux olympiques de sa carrière approchent à grands pas, et son objectif, qu’il n’a pas pu atteindre les deux premières fois, est de se hisser sur la plus haute marche du podium.

Fort de son expérience de snowboarder de classe mondiale, Hirano Ayumu a réussi à évoluer encore davantage en assimilant des compétences de skateboard obtenues grâce au défi qu’il s’était lancé de se qualifier aux JO de Tokyo.

(Photo de titre : Hirano Ayumu lors de l’ouverture de la Coupe du monde de snowboard 2021-2022, réalisant une excellente performance. Le 9 décembre 2021, à Copper Mountain aux États-Unis. AFP/Jiji )