Yugeta Mariko : à plus de 60 ans, la marathonienne détentrice d’un record du monde

Entre vie de famille et vie professionnelle, un rêve jamais abandonné

Yugeta Mariko a atteint le graal des coureurs amateurs japonais : un marathon terminé en moins de 3 heures, un exploit que très peu d’hommes et de femmes seulement sont capables d’accomplir. Originaire de la préfecture de Saitama, près de Tokyo, Yugeta est la seule femme de plus de 60 ans au monde à y arriver, et plusieurs fois même. Elle détient le record du monde pour la catégorie de femmes âgées de 60 à 64 ans, avec une incroyable chrono de 2 heures, 59 minutes et 13 secondes, établie au marathon international féminin d’Osaka en 2021.

Mariko a toujours couru. Étudiante, elle participait à des concours de demi-fond et a été sélectionnée pour l’épreuve de 800 mètres au championnat national des lycéens. Plus tard, elle a basculé sur le marathon, réalisant sa première course à l’âge de 24 ans en 3 heures, 9 minutes et 21 secondes. Si son objectif majeur était de franchir la barrière des 3 heures, cela lui a pris bien plus longtemps qu’elle ne l’imaginait...

En effet, en se mariant peu de temps après s’être lancée dans le marathon, son entraînement est passé au second plan, derrière sa vie de famille. « Je me suis mariée à 25 ans et mon fils ainé est né un an plus tard », raconte-t-elle. Mariko avait 37 ans à la naissance de son quatrième et dernier enfant. Son rôle parental était une priorité, certes, mais son rêve de finir le marathon en moins de 3 heures, elle ne l’a jamais abandonné. Malgré les occasions de s’entrainer peu nombreuses, elle voulait absolument rester active. Dans son rôle d’enseignante, elle courait avec les membres du club d’athlétisme et faisait des pompes et des redressements assis quand elle avait un peu de temps.





Elle s’est remise à courir le marathon juste avant ses 40 ans, mais elle a dû attendre que ses enfants grandissent avant de relever le défi des 3 heures. En 2009, à l’âge de 51 ans, elle était déjà proche du but, et a couru le marathon féminin de Nagoya en un peu moins de 3 heures et 6 minutes. Une fois son plus jeune enfant au lycée, elle a pu se consacrer presque pleinement à son entraînement, et a adhéré à un club d’athlétisme à Tokyo. Son temps de course s’est progressivement réduit jusqu’à ce qu’elle arrive enfin à briser la barrière des 3 heures, à l’âge de 58 ans.

Après un immense sentiment de satisfaction, le commentaire d’une de ses élèves lui a fait prendre conscience qu’elle était peut être allée encore au delà d’un record personnel : « Elles disaient en plaisantant qu’un marathon en moins de trois heures à mon âge, c’était sans doute être un record mondial. » « Je me suis quand même informée, juste pour la forme, et là, quel étonnement ! Aucune autre femme de plus de 60 ans n’avait réussi ce coup ! Si je pouvais maintenir ce temps sur une période de deux ans, je pourrais revendiquer le record. C’est que je me suis dit, et ça m’a vraiment motivé. »

Protéines, sommeil et régularité de l’entraîement

Mariko participe à beaucoup de courses. Elle a déjà effectué les trois marathons féminins principaux du Japon (Nagoya, Osaka et Tokyo), tout comme beaucoup de courses régionales. En tout, elle accumule plus de 100 courses à son actif, et n’a aucune intention de lever le pied. Sa stratégie d’entraînement bien réfléchie — courir régulièrement, beaucoup de sommeil et une alimentation équilibrée — lui apporte la vitalité qui lui permet de continuer à réaliser des marathons en moins de 3 heures.





Mariko est professeur de gym trois jours par semaine dans son ancien établissement, le lycée de filles de Kawagoe, et réussit quand même l’exploit de courir entre 600 et 700 kilomètres par mois. Elle confirme : « Il faut faire des kilomètres pour courir des marathons. » Elle allie judicieusement son entraînement et ses responsabilités d’enseignante, et arrive à faire 25 kilomètres par jour en moyenne. « Les jours où j’enseigne, je cours environ 15 kilomètres avec les filles du club d’athlétisme. Une fois qu’elles ont terminé, je fais des tours de piste en plus pour combler la différence. » Les autres jours, elle court dans les collines avoisinantes, ou se rend au lycée pour participer à l’entraînement de club de l’après-midi.

Quand on lui demande si elle se repose, Mariko répond immédiatement qu’elle court tous les jours, qu’il pleuve, neige, ou fasse un beau soleil. « On n’annule pas les marathons à cause de la météo », précise-t-elle. Elle raconte que la seule fois où elle n’est pas sortie était lors d’un gros typhon, et seulement parce que sa famille a insisté. « Je me préparais à sortir et ils m’ont stoppé. »

Pour maintenir son programme d’entraînement, Mariko s’assure de bien manger et de dormir assez pour que son corps puisse complètement récupérer. « C’est très important de prendre de bonnes habitudes. Je fais en sorte de dormir huit heures par jour, et je mange des aliments tels le poulet, le thon cru, le tofu, ainsi que des œufs et du lait, pour assurer un bon apport de protéines à mon corps. » Sa cuisine est simple et nutritive, et intègre des produits locaux qui viennent souvent des jardins de ses voisins, et elle ne boit presque pas d’alcool. « J’aimais beaucoup la bière dans ma jeunesse, mais je ne bois quasiment plus depuis la naissance de mon quatrième enfant. »