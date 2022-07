Pourquoi la série de télé-réalité japonaise « Comme les grands » interpelle les Américains ?

NPR a aussi publié un article sur son site internet pour présenter l’émission, profitant de l’occasion pour évoquer des questions sur l’éducation familiale, « l’indépendance et l’autonomie des enfants » et s’il fallait « donner la liberté aux enfants de sortir seuls ». L’article précise dans son introduction que « dans certains endroits, les parents laissant des jeunes enfants faire des courses ou sortir seuls sans surveillance peuvent enfreindre des lois locales ».

Pour le Time Magazine, la raison pour laquelle une telle émission cartonne au Japon depuis aussi longtemps alors qu’elle n’aurait jamais vu le jour ou n’aurait jamais été regardée aux États-Unis est que « les parents dans Comme des grands ne font pas quelque chose de mal. Le Japon a un taux de criminalité exceptionnellement bas et applique une des législations sur le contrôle des armes à feu les plus strictes au monde ».

Selon elle, cette manière de voir les choses est enracinée dans la culture américaine des armes à feu. Elle donne des exemples de différences des infrastructures et des comportements des automobilistes entre les deux pays : contrairement aux États-Unis où les voitures priment sur les piétons, au Japon « les piétons ont toujours la priorité et les nombreux carrefours incitent les voitures à rouler lentement ».

La pensée initiale de Jessica Gross, qui a rédigé un article sur Comme des grands dans le New York Times, était que l’émission ne serait probablement pas bien reçue aux États-Unis, expliquant que « si on laissait des enfants faire la même chose aux États-Unis, les parents seraient considérés comme irresponsables ».

Selon le Time Magazine, en raison des différences de styles d’éducation familiale entre le Japon et les États-Unis, l’émission a causé des réactions variées depuis son lancement sur Netflix, oscillant de l’émerveillement à la joie en passant par l’incrédulité et l’inquiétude, entraînant de nombreux débats. Il note qu’il est très peu probable qu’une telle émission voit le jour aux États-Unis.

« Cette émission m’a tout d’abord choqué parce que je n’avais encore jamais vu d’enfant de deux ans aller seul au supermarché. Mais ensuite, on s’y fait et on accepte cela comme faisant partie de leur culture. Et puis on finit par éclater de rire. Surtout quand les missions tournent mal. »

Dès le lancement de la série sur Netflix, tous les grands groupes de médias américains, comme le New York Times, NPR (National Public Radio) ou le magazine New Yorker, ont publié des articles sur cette nouvelle émission japonaise.

Les versions Netflix durent entre 8 minutes et 21 minutes. Chaque épisode a une durée moyenne de 10 à 20 minutes et suit, dans un style documentaire, un enfant sortant seul de chez lui pour la première fois de sa vie pour aller faire des courses.

Comme des grands est une émission extrêmement populaire au Japon, avec plus de 30 ans d’existence depuis le tout premier épisode diffusé sur la chaîne de télévision Nippon Television en 1991. Aujourd’hui encore, des nouveaux épisodes sortent deux fois par an. Cette émission est disponible sur Netflix depuis le 31 mars 2022, avec une première saison contenant 20 épisodes.

Laisser un enfant seul à la maison ou sortir seul, des pratiques inimaginables États-Unis

Comme mentionné plus tôt, le contrôle des armes à feu et le niveau de sécurité varie considérablement aux États-Unis en fonction des États et des quartiers. Mais vu du Japon, le taux de criminalité est bien plus élevé, avec une image d’un pays où tout peut arriver n’importe quand. Laisser les enfants seuls à la maison ou sortir seuls est même strictement réglementé dans certains États, dans le but de lutter contre les enlèvements et d’éviter que les enfants se perdent dehors. C’est pourquoi il est naturel que certains parents soient aussi surpris de voir une émission ou un petit enfant est envoyé faire des courses tout seul.

Par exemple, il est illégal dans l’Illinois de laisser un enfant de moins de 14 ans seul à la maison. Idem pour le Maryland (8 ans) et l’Oregon (10 ans). Certains autres États ne l’interdisent pas, mais recommandent tout de même un âge minimum. Dans l’État de New York, il n’y a pas d’âge minimum formellement écrit dans la loi, mais on ne verra jamais un enfant marcher seul dans la rue : il y aura toujours un parent ou un baby-sitter pour les déposer ou les récupérer à l’école.

D’après une enquête de 2012 des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) présentée par le New York Times, les adultes américains estiment en moyenne que l’âge à partir duquel on peut laisser un enfant seul à la maison est de 13 ans. L’âge moyen pour prendre un bain seul est de 7 ans, et 10 ans pour sortir faire du vélo seul.

Le Time Magazine explique qu’au Japon « beaucoup d’enfants se rendent par eux-même à l’école du quartier à pied, c’est une pratique très courante. Les routes sont conçues pour que les enfants puissent marcher en toute sécurité ».

Pour les experts, il faut repenser la façon d’éduquer les enfants

Le New York Times cite l’auteure Christine Gross-Loh, qui a vécu au Japon et aux États-Unis : « Au Japon, l’accent est mis sur enseigner aux enfants à accomplir des tâches dès le plus jeune âge, en attendant de leur part qu’ils soient capables d’être indépendants, d’être laissés seuls à la maison ou de cuisiner ou d’utiliser des couteaux ou d’aller à l’école à pied à 6 ans. »

« C’est exactement le contraire aux États-Unis », constate l’article.

Comme le dit Christine Gross-Loh, « dans une grande partie du reste du monde, les enfants sont autorisés à faire plus de choses seuls à un âge qui serait inimaginable pour un américain moyen ».

NPR souligne qu’il n’est pas inhabituel de voir des enfants faire des courses ou aller à l’école seul dans le pays voisin du Mexique ou dans de nombreux pays européens.

Christine Gross-Loh conclut en s’adressant aux parents américains, espérant que cette émission sera l’occasion pour eux de comprendre qu’il est temps de repenser ou de réinitialiser leur manière de réfléchir sur l’indépendance et l’autonomie des enfants.

Personne ne s’attendait à ce qu’une émission de téléréalité japonaise populaire soulève autant de questions sociétales aux États-Unis.

(Photo de titre : Pixta. Ceci n’est pas une image tirée de l’émission Comme des grands.)