« As-tu déjà ressenti le Cosmos ? » : les Chevaliers du Zodiaque, la série mythique qui captive toujours le monde entier

L’influence des Chevaliers du Zodiaque transcende le manga et les anime et s’étend au monde des jeux vidéo. Une collaboration avec le jeu de rôle pour smartphone Lords Mobile en 2021 (© Kurumada Masami/Tôei Animation, © IGG).

C’est surtout en France et dans les pays d’Amérique du sud que la série a été suivie avec le plus de passion. Des fans français allaient jusqu’au Japon rien que pour visiter la Tôei tandis que des passionnés mexicains appelaient directement au bureau d’Araki Shingo.

L’adaptation en anime deviendra un énorme succès, traduite et diffusée dans 80 pays et rassemblant des fans dans le monde entier.

Morishita venait juste de terminer le film d’animation américano-japonais La Guerre des robots (1986) aux États-Unis, il avait donc fait l’expérience de première main des productions étrangères et de leurs budgets colossaux. Visant à donner aux Chevaliers du Zodiaque une esthétique fraîche et nouvelle, il a observé et appris des techniques de compositing utilisées dans les films Star Wars et les a intégrées dans la production de la série.

Seiya s’associe à de puissants compagnons : Shiryû du Dragon, Hyôga du Cygne, Shun d’Andromède et Ikki du Phénix. Ensemble, ils se frayent un chemin à travers une guerre interne entre les Chevaliers, qui a pour point culminant une « Guerre Sainte » contre Poséidon, dieu de l’océan, et Hadès, roi des enfers.

Le manga Les Chevaliers du Zodiaque a commencé sa sérialisation dans les pages du célèbre magazine hebdomadaire Shônen Jump (de l’éditeur Shûeisha) en 1985. Son auteur est le mangaka prolifique Kurumada Masami, qui avait déjà remporté un premier grand succès au Japon avec Ringu ni Kakero (non publié en France et qui peut être traduit « Parie sur le ring »). Mais Les Chevaliers du Zodiaque surpassera son prédécesseur pour devenir une œuvre magistrale et extrêmement influente.

Pourquoi la série a dépassé les frontières du Japon

Les guerriers les plus puissants, qui ont juré de défendre les Douze Maisons du Zodiaque, sont les Chevaliers d’Or. Ils sont incroyablement puissants et charismatiques.

Au Japon, ils étaient très populaires parmi les enfants pendant la publication du manga et de l’anime. Cependant, certains des Chevaliers d’Or étaient moins bien représentés et traités que d’autres, provoquant la déception des fans ayant le même signe astrologique. Fait intéressant, il semble que les fans à l’étranger aient réagi de la même manière en découvrant cette disparité entre les signes.

Par exemple, le personnage d’Aphrodite, qui est le Chevalier d’Or des Poissons, se présente comme un ennemi de Seiya et de ses compagnons. Malgré ce nom emprunté à la déesse grecque de l’amour, le personnage est un homme, aux tendances narcissiques et manquant de charisme. L’auteur de cet article, lui-même du signe des Poissons, sympathise avec les fans brésiliens ou français qui ont déploré le traitement subi par leur Chevalier.

Les Chevaliers du Zodiaque a sans doute réussi à traverser les frontières et les cultures grâce aux particularités de son univers, qui s’articule autour de batailles épiques sur fond de mythologie grecque. Les armures endossées par les personnages sont sublimes et chaque personnage est pourvu d’une technique finale très spectaculaire. Ce qui est le plus intéressant dans ces techniques, c’est qu’elles ne sont pas le résultat de pouvoirs surnaturels : elles sont obtenues en maîtrisant intérieurement la capacité à canaliser le Cosmos.

L’idée que quiconque capable de se forger un esprit inébranlable puisse devenir un Chevalier a captivé des légions de jeunes fans rêvant de ressembler à leur personnage favori.

Un sens des valeurs très développé a également aidé la série à résonner avec le cœur des spectateurs, notamment le thème central de la force de l’amitié.

Dans le manga, on découvre que Seiya et ses compagnons Chevaliers de bronze étaient en réalité tous frères biologiques. Ce concept a été retiré de l’anime, car ce n’est pas l’ADN des personnages qui importe le plus dans l’histoire, mais les liens de fraternité forgés dans la lutte commune contre l’adversité. Les Chevaliers du bronze doivent atteindre des niveaux plus élevés de Cosmos pour combattre leurs ennemis. Souvent malmenés mais jamais brisés, ils combattent jusqu’au bout, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs frères d’armes. Ces scènes, à la fois belles et dramatiques, sont ce qui a valu à la série tant de fans.



Plusieurs suites ont été publiées au cours de la longue vie de la série, telle que SAINT SEIYA Artbook Daikaibô (© San-Ei Publishing).

Le plus grand héritage de l’auteur

Le réalisateur français Louis Leterrier fait partie de nombreux artistes et créateurs étrangers ayant été influencé par la série. On retrouve notamment des hommages aux Chevaliers du Zodiaque dans son film Le Choc des Titans (2010).

Les Chevaliers du Zodiaque regorge de personnages très évocateurs et uniques tels que Hyôga du cygne, avec son caractère froid qui cache la douleur d’avoir perdu sa mère, ou Shun d’Andromède possédant une force sans égal au combat malgré son apparence de jeune fille.

D’une certaine manière, la série ressemble aux films Avengers de Marvel, dans la façon dont elle dépeint les relations d’individus puissants travaillant en équipe. Mais les Chevaliers du Zodiaque, avec ses nombreuses couches narratives, a été imaginé par une seule et unique personne, Kurumada Masami. L’univers qu’il a créé sert de base pérenne et grandiose pour de nombreux futurs artistes.

En outre, la démarche créative de Kurumada qui consiste à « ne jamais se retenir et faire en sorte que chaque épisode soit un spectacle » est devenue l’esprit même du manga à l’ère numérique.

La série des Chevaliers du Zodiaque est toujours active à ce jour, avec des spin-offs imaginés par d’autres créateurs. Netflix a par exemple produit Saint Seiya: Les Chevaliers du Zodiaque en 2019 et il y a des rumeurs d’un film hollywoodien en prise de vue réelle qui serait en préparation.

On pourrait même dire que le dynamisme de cette série a inspiré la vague actuelle d’animes à succès, telles que Demon Slayer, Tokyo Revengers ou Yowamushi Pedal (En selle, Sakamichi !).

Le plus grand héritage de Kurumada porte sûrement sur les genres, en renversant l’idée que des personnages forts doivent forcément être des hommes musclés. Il n’est pas surprenant de voir que Kurumada inspire autant le respect auprès de nombreux créateurs.

(Photo de titre : la série des Chevaliers du Zodiaque a débuté en décembre 1985 dans l’hebdomadaire Shônen Jump, devenant l’un des plus grands succès du magazine. À la fin de la série en décembre 1990, la publication s’était vendue à plus de 5 millions d’exemplaires.)