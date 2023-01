Devenir pro : Hanyû Yuzuru réinvente la définition même de « patineur artistique »

« Je serai toujours un athlète »

Dans une déclaration qui a provoqué une onde de choc au Japon et dans le monde entier, le patineur artistique Hanyû Yuzuru a annoncé se retirer des compétitions et son intention de devenir pro lors d’une conférence de presse qu’il a donnée le 19 juillet.

Avec les deux médailles d’or consécutives qu’il a remportées en 2014 et en 2018, aux Jeux olympiques de Sochi, en Russie, puis de Pyeongchang, en Corée du Sud, Hanyû est devenu un personnage de premier plan dans le monde du patinage artistique. D’où le choc qu’a provoqué sa décision de renoncer à son statut d’amateur. Il a certes précisé qu’il resterait un athlète résolu à continuer de relever de nouveaux défis, mais il a aussi déclaré : « Je trouve que le patinage artistique est bizarre. Comment se fait-il que le statut d’amateur soit réservé aux gens considérés comme des athlètes actifs et déterminés ? Prenez le baseball, par exemple. Si un joueur de baseball de l’enseignement secondaire remporte le Championnat de Kôshien de baseball des écoles secondaires et devient pro, y aura-t-il quelqu’un pour penser que ce joueur a « abandonné » le baseball ? Mon cas est identique à celui de ce joueur de baseball dans la mesure où je pense que mon changement de statut constitue le début de ma carrière. Ce qui importe, c’est que je montre au monde ce dont je suis capable à partir de maintenant et l’énergie que je déploie pour y parvenir. »

À travers cette déclaration, il mettait le doigt sur quelque chose qui est spécifique au monde du patinage artistique. Dans la majorité des autres sports, y compris le baseball et le football, ce sont les équipes et les joueurs professionnels qui tiennent le haut du pavé, et les amateurs arrivent après. Dans le patinage artistique, en revanche, ceux qui s’affrontent lors des championnats sont des « amateurs », et ceux qui sortent des circuits compétitifs pour se produire dans des spectacles sur glace et autres événements passent pour des « professionnels ». D’où l’idée que les « professionnels » se sont retirés du sport...

Hanyû fait le raisonnement inverse. Son attitude, qui va à l’encontre des idées reçues, a eu un impact puissant sur les fans de patinage artistique du monde entier.



Hanyû en train d’annoncer sa décision choquante de devenir pro lors d’une conférence de presse donnée le 19 juillet 2022. (Jiji)

Un spectacle qui a remis en question les idées reçues

Après sa conférence de presse, Hanyû a ouvert une chaîne YouTube où il met en ligne des vidéos, portant notamment sur ses séances de pratique. Après quoi il a fait son premier pas dans le monde du patinage professionnel. Les 4 et 5 novembre, il a donné à Yokohama un spectacle sur glace appelé Prologue, et l’a représenté à plusieurs reprises au début du mois de décembre dans la ville de Hachinohe, préfecture d’Aomori.

La première représentation a clairement montré que ce spectacle sur glace ne ressemblait à aucun autre. En règle générale, les patineurs se produisent en solo à deux reprises, dans le cadre d’un programme qui inclut, entre l’ouverture et la finale, des prestations de danse de groupe. Ces programmes durent en général un peu plus de deux heures, dont seule une petite partie est consacrée aux prestations individuelles.

Dans Prologue, en revanche, Hanyû se produit seul pendant l’intégralité du programme. Tout au long des 90 minutes que dure sa prestation, il apparaît dans huit programmes distincts. C’est un exploit qui requiert une force physique et une endurance étonnantes.

Et les surprises ne s’arrêtaient pas là. Ses prouesses comprenaient des quadruples sauts, des triples axels, des combinaisons de sauts et autres figures extrêmement difficiles, ainsi que des pas de danse du même niveau que tout ce qu’il avait accompli en compétition. C’était un spectacle de très haute qualité, qui exigeait de Hanyû un effort considérable, ne serait-ce que pour aller jusqu’au bout de sa prestation en solo, en donnant en outre le meilleur de lui-même pendant tout ce temps.

À l’issue de la première représentation, Hanyû a parlé de sa prestation.

« À l’ouverture du spectacle, j’étais en train de penser à la décision que j’avais prise et à ma détermination à avancer pas à pas vers la réalisation de mon rêve », a-t’il dit. « J’ai conçu le spectacle de façon à ce qu’il constitue un forum grâce auquel je pourrais partager à nouveau avec les spectateurs l’expérience que j’ai acquise et l’énergie qu’ils m’ont donnée au fil des ans à mesure que je passais d’une partie du programme à la suivante. »

Il ressort à l’évidence de cette déclaration que Hanyû gérait lui-même l’élaboration et la production de son spectacle. L’autoproduction était un autre défi qu’il lui restait à relever.

Examinons quelques détails du programme conçu par Hanyû. Une partie s’appelle « Roméo + Juliette ». Il s’agit du programme dynamique qu’il a exécuté en compétition libre lors du Championnat mondial de patinage artistique de 2012, où il a remporté une médaille de bronze. Au début, des images des saisons 2011 et 2012 étaient présentées, tandis que Hanyû apparaissait sur la patinoire. Une fois les images disparues, il donnait le coup d’envoi à sa prestation.

Le passage d’une séquence à l’autre enthousiasmait les spectateurs. Tout en leur rappelant les principaux jalons de son parcours, son apparition en personne sur la glace mettait en lumière les capacités qu’il avait acquises dès l’âge de 17 ans.

Sa prestation lors du Championnat est désormais légendaire, si bien que, dans un certain sens, ce spectacle était un cadeau offert à ses fans. Il avait révêtu le même costume que celui qu’il portait au Championnat de 2012. Cela montrait que sa constitution physique n’avait pas changé, avec les implications qui en découlaient en ce qui concerne le stoïcisme de son régime d’entraînement.



Hanyû s’est converti sans hésitation du patinage de compétition au patinage pro le 4 novembre 2022, à Kanagawa. (Jiji)