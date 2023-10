Le camping en solitaire au Japon : des équipements de qualité qui font la fierté de l’Archipel

Petite histoire du camping et des loisirs en plein air au Japon

Ah… les joies du camping… un passe-temps que de nombreux Japonais apprécient, l’occasion pour eux de se détendre et d’oublier un temps les soucis du quotidien. Ce qui leur plaît : monter leur tente, allumer un feu, cuisiner et s’asseoir au coin du feu, en famille, entre amis ou même en solitaire.

Le camping n’a toutefois pas toujours eu le succès qu’on lui connaît aujourd’hui. En fait, il a fallu plusieurs années avant que le camping et les loisirs de plein air en général ne deviennent une pratique courante au Japon.

En famille, en groupe ou en solitaire, le camping peut prendre différentes formes, ce qui a également contribué à multiplier le nombre de terrains de camping et à faire évoluer le matériel en lui-même.

Le camping a une première fois pris l’Archipel par surprise dans les années 1980. Le premier numéro du magazine de plein air Be-Pal est paru en 1981. Les véhicules 4x4 comme le modèle Pajero (ou Montero en Amérique du Nord et en Espagne) de chez Mitsubishi et le Land Cruiser de chez Toyota ont commencé à susciter un grand intérêt auprès des passionnés du camping. Les produits américains rencontrent un grand succès : le matériel de camping Coleman, les parkas de montagne Sierra Design, les vestes polaires Patagonia ou encore les bottes des marques Danner et L. L. Bean… ou la parfaite panoplie du campeur.

Tournant majeur dans les années 1990 : c’est l’époque du camping en famille, donnant lieu à une deuxième mode. Le matériel importé reste courant, mais Snow Peak, Ogawa Tent et Montbell, fabricants japonais d’articles d’alpinisme, se diversifient. Ils se mettent eux aussi à s’intéresser au secteur et à développer du matériel de camping destiné aux familles.

Ainsi, le modèle de richesse matérielle véhiculé par la bulle économique laisse sa place. Il est temps de s’adonner à des expériences autrement plus apaisantes, comme se reconnecter avec la nature.



Un rayon de matériel de camping dans un magasin d’articles de sport. Cette activité s’est rapidement répandue en tant que loisir chez les femmes et les enfants. (© Jiji)

De nouveaux équipements

Au début des années 2000, des marques japonaises à prix relativement raisonnables telles que Logos et Captain Stag commencent à faire leur apparition dans les magasins d’articles d’intérieur, tandis que certaines chaînes de magasins de sport telles que Sports Authority ou encore Super Sports Xebio aménagent peu à peu des rayons spécialement consacrés aux équipements de camping, et les magasins d’articles de plein air tels que Wild-1, Alpen Outdoors et Swen ouvrent sans cesse de nouveaux points de vente. C’est à cette époque-là que la culture du camping s’implante définitivement au Japon. Il ne s’agit plus de partir en excursion une journée pour faire un barbecue au bord de la rivière, mais bien de passer la nuit sur place dans un endroit en y installant son campement.

À cette époque, cette activité est encore un loisir réservé aux passionnés. Toutefois, après le Grand tremblement de terre de l’Est du Japon en mars 2011, c’est un public plus large qui commence à s’intéresser au matériel de camping. De nombreuses personnes déplacées par le séisme n’ont d’autre d’autre choix que de se réfugier sous des tentes dans des parcs publics ou des cours d’école, par exemple, en attendant que des logements temporaires soient disponibles. Le matériel de camping apparaît alors comme une extension du matériel distribué aux personnes sinistrées en cas de catastrophe.

Puis, vers 2017, le camping ne se fait plus en famille ou entre amis mais seul. Pour les personnes qui ont soif de liberté et de tranquillité. Elles sont notamment attirées par la cuisine en plein air et les feux de camp. L’humoriste japonais Hiroshi, qui postait en ligne des vidéos de son style de camping unique, et l’anime à succès « Yurukyan », qui met en scène des lycéennes adeptes du camping, ont contribué au succès retentissant du camping en solitaire.

Mais tout cela, c’était jusqu’à l’arrivée de la pandémie de Covid-19 en 2020, jusqu’à ce que les déclarations successives d’état d’urgence et d’autres restrictions imposées ne viennent jouer les trouble-fêtes et bouleverser le monde du camping. Bien sûr, il s’agissait d’éviter de sortir et de faire du tourisme au sens large… et c’est là que le camping en solitaire tire son épingle du jeu : le moyen idéal pour respecter les gestes barrière et éviter les endroits fermés, peu aérés ou remplis de monde. La société tout entière a commencé à s’intéresser au camping, à l’instar des médias, donnant un nouveau souffle au secteur.



Le camping d’automne et d’hiver rencontre de plus en plus de succès, car il y a moins d’insectes, permettant de mieux profiter des feux de camp et de la cuisine en plein air. (© Sakurai Nobuki)

Les « marques de garage »

À chaque étape de l’histoire du camping au Japon décrite ci-dessus, le terme dôgu no numa, littéralement « marécage de matériel », qui fait référence aux nombreuses options sur le marché et à l’interminable recherche du meilleur et du plus récent matériel, est un terme récurrent sur les lèvres des passionnés.

Faire du camping vous amènera à passer beaucoup de temps avec votre matériel, à utiliser et à contempler vos ustensiles et objets préférés. C’est pourquoi, un campeur quel qu’il soit, qu’il ait de l’expérience ou non, ressent toujours le besoin de modifier, d’adapter son matériel. Et ça, les grands noms japonais du secteur l’ont bien compris, et depuis longtemps. Ils proposent donc toujours de nouveaux produits adaptés à chaque situation, que l’utilisateur soit seul ou en famille, aguerri ou novice.

Récemment ont également fait leur apparition les « marques de garage », c’est-à-dire des structures de petite taille spécialisées dans une gamme limitée de produits. Par exemple, un propriétaire de deuxième génération d’un petit atelier local, devenu fan de camping, décide d’utiliser ses propres techniques de travail du métal pour fabriquer un foyer portable original. Le produit est généralement fabriqué à petite échelle et vendu en ligne. Ces objets étant rares et faisant appel à des savoir-faire artisanaux bien spécifiques en font des pièces très prisées des campeurs.



Une installation typique de camping en solitaire. Les campeurs peuvent personnaliser à loisir leurs différents équipements. (© Sakurai Nobuki)

Dès la phase de conception, les fabricants japonais apportent une attention particulière à l’entretien et au service après-vente, apanage de la tradition artisanale nippone, renforçant davantage encore la renommée des produits de l’Archipel.

Seulement, maintenant, il y a les réseaux sociaux, où les clients peuvent librement laisser des commentaires sur leur expérience avec le produit. Et inversement, les entreprises peuvent à leur tour prendre en compte ces précieuses informations lors du développement de leurs produits. Et cela est particulièrement essentiel pour les petites marques de garage qui en dépendent, si bien que l’engagement mutuel entre ceux qui fabriquent le matériel et ceux qui l’utilisent est devenu un élément central dès la phase de création du produit.

Au départ, le matériel produit au Japon s’inspirait de concepts et de fonctions de marques étrangères. Il s’est plus tard fait une place à part entière sur le marché, jusqu’à en devenir l’un des acteurs les plus importants et les plus sophistiqués dans le monde.