SpoGOMI à Tokyo : les Britanniques couronnés « champions du ramassage de déchets » à la Coupe du monde

Les 21 équipes du tout premier championnat du monde de ramassage de déchets, le « SpoGOMI », devaient parcourir les rues de Shibuya pour tenter d’en collecter le plus possible. En devançant le Japon, pays hôte du tournoi, la Grande-Bretagne a remporté le titre de cette première édition.

Le « SpoGOMI » est un sport de compétition. Les équipes gagnent des points en ramassant des déchets dans un laps de temps donné. Pour ce premier championnat mondial, 22 équipes de 21 pays étaient en lice.

La toute première Coupe du monde de SpoGOMI s’est déroulée à Tokyo le 22 novembre 2023.

Les équipes, chacune comptant trois membres, se sont affrontées dans les rues de Shibuya, le quartier le plus fréquenté par les jeunes Japonais et les touristes étrangers. L’épreuve comptait deux manches de 45 minutes, l’une se déroulant le matin, l’autre l’après-midi. Au terme de la compétition, les participants avaient ramassé un total de 550 kg de déchets sur une zone allant de la gare de Shibuya à celle d’Omotesandô, à proximité. C’est l’équipe mixte venant de Grande-Bretagne qui a remporté la première place en collectant pas moins de 83,7 kg de déchets. Le Japon est arrivé deuxième. L’équipe de Niigata, qui avait dominé une finale japonaise très disputée, a récolté de son côté 55,5 kg.



Avec un score de 9 046 points, la Grande-Bretagne remporte la toute première Coupe du monde SpoGOMI.



À chaque équipe, sa stratégie. Certaines préfèrent se concentrer sur les zones très fréquentées, d’autres sur les artères secondaires. Sur cette photo, on voit l’équipe italienne à la recherche de déchets à Yokochô (Shibuya), un endroit aux nombreux restaurants.



Certaines équipes misent sur la collecte de mégots qui assure un score élevé



Les bras chargés de déchets, les Britanniques passent victorieux la ligne d’arrivée installée devant l’Université des Nations unies.

Présenté comme étant « le sport le plus respectueux de l’environnement », le SpoGOMI a été lancé par Mamitsuka Ken’ichi, directeur de la Coupe du monde et organisateur du Social Sports Initiative. L’idée est de sensibiliser aux questions environnementales en proposant de ramasser des déchets dans un cadre compétitif. Annoncée en février 2023, cette première Coupe du monde se donnait pour objectif de promouvoir ce nouveau sport dans le monde entier. Au Japon, 1 221 équipes avaient participé aux phases éliminatoires qui s’étaient déroulées dans 47 préfectures de l’archipel en préparation de la grande finale nationale. En vue de la coupe du monde, 543 équipes de 20 pays avaient par ailleurs participé aux qualifications, 8,4 tonnes de déchets ont pu être ramassées lors de ces épreuves. (Voir notre article précédent pour plus de détails : SpoGOMI : le Japon paré pour la Coupe du monde de ramassage de déchets)

Dans son allocution pour le coup d’envoi de la compétition, Sasakawa Yôhei, qui dirige la Nippon Foundation et soutient la Coupe du monde SpoGOMI, a souligné combien il est important de collecter les déchets et de nettoyer les rues. On sait qu’environ 80 % des détritus qui se retrouvent dans les océans viennent de nos villes. Il a insisté sur l’importance de ramasser les déchets avant qu’ils n’atteignent la mer, où ils sont alors si difficiles à collecter.



En vue d’établir les scores, les déchets sont d’abord triés. Or dans certains pays, les règles ne sont pas aussi strictes qu’au Japon et ce tri sélectif a pu poser quelques problèmes aux équipes non-japonaises.



Ce n’est pas qu’une question de poids, 100 grammes d’ordures ménagères valent 10 points, les bouteilles en verre et les boîtes métalliques comptent pour 12 points les 100 grammes, les bouteilles en plastique 25 points, et 100 grammes de mégots valent 150 points.

Les équipes sont descendues dans les rues avec détermination, mais beaucoup ont trouvé que Shibuya était beaucoup plus propre qu’elles n’auraient pu l’imaginer. L’équipe brésilienne, par exemple, a reconnu avoir fait un mauvais calcul en tablant sur les déchets du carrefour de Shibuya. Certes le célèbre scramble est le plus fréquenté au monde, mais il était vraiment propre. Les Britanniques qui ont remporté le championnat étaient du même avis, ils ont trouvé bien moins de déchets au Japon que dans leur pays. Se concentrer sur les bouteilles en plastique et les mégots s’est avéré décisif pour faire la différence dans les scores et remporter la Coupe.

Toutes les équipes, à commencer par celle de la Grande-Bretagne ont déclaré vouloir s’impliquer dans la lutte contre les déchets et aider à promouvoir les concours de ramassage d’ordures. Le lancement d’une deuxième Coupe du monde qui se déroulerait dans deux ans est déjà envisagée, avec pour enjeu d’augmenter le nombre de pays participant.



L’équipe de Niigata, qui représentait le Japon, connaissait mal la configuration de Shibuya mais elle a su tirer parti de ses trois ans de pratique du SpoGOMI.



Au final, le championnat a permis de débarrasser les rues de 548 kg de déchets !

(Reportage, texte et photos de Nippon.com)