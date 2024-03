Toriyama Akira, le génie qui a révélé l’essence du manga « shônen »

« Kaméhaméha », en plein dans le cœur des lecteurs

Les deux mains ouvertes en l’air. Aucune force n’est encore présente à ce stade. Ensuite, gardez une main dirigée vers le ciel et tournez l’autre en direction de la terre. Puis, en rapprochant les paumes ouvertes l’une de l’autre, murmurez Ka… mé… (qui signifie « tortue ») et concentrez en ce point la puissance latente de tout votre corps.

Il est encore trop tôt. Trop tôt pour libérer cette force.

Les paumes doivent déjà être en contact l’une avec l’autre au niveau des poignets. À ce moment-là, une voix s’échappe de votre corps : Ha… mé... La puissance qui vous traverse est totalement maîtrisée. Vous êtes chaud. Placez une jambe en arrière pour vous préparer à l’impact. Puis, au dernier Ha… (qui signifie « onde »), vous libérez toute votre énergie d’un seul coup vers la cible.

Cette technique, utilisée un peu trop fort, est capable d’anéantir des montagnes. Le « Kaméhaméha » a été développé par Maître Muten, alias Kame Sennin ou Tortue Géniale (Kame signifiant Tortue).

Cette technique apparaît dans le manga Dragon Ball, et il n’est pas exagéré de dire que « tout garçon d’un certain âge dans le monde a voulu tenter cette technique au moins une fois ». Oui, moi aussi ! Dragon Ball est plein a conquis le cœur des lecteurs de fond en comble.



Marcos Junior (à droite) des Yokohama F Marinos et ses coéquipiers viennent de marquer un but. Le Kamehameha est devenu une pose particulière apprécié par de nombreuses personnes, transcendant les générations et les frontières. Le 12 août 2021, au Stade Mitsuzawa, à Yokohama. (Jiji Press)

Toriyama Akira, l’auteur génial de cette œuvre, est décédé d’un hématome sous-dural aigu le 1er mars. Il n’avait que 68 ans. Sa mort a été annoncée dans le monde entier, les fans et les créateurs en sont restés abasourdis et les voix exprimant leur chagrin n’ont pas cessé de s’élever depuis.

Le site officiel de Shônen Jump, le magazine dans lequel Toriyama a fait ses débuts en tant que dessinateur de mangas et a prépublié ses œuvres phares, telles que Dr. Slump et Dragon Ball, présente des messages de condoléances de personnes qui étaient proches de lui. Voici ce que dit Oda Eiichirô, le créateur de One Piece, à propos des réalisations de Toriyama :

Il a pris le relais à l’époque où on disait que lire des mangas rendait bête. Il a été l’un de ceux qui en ont fondé une nouvelle ère, où les adultes et les enfants lisaient et appréciaient les mangas, et où tout le monde a découvert tout ce que l’on pouvait faire et dire en manga. Il nous a montré qu’avec le manga, on pouvait marcher sur la terre entière. Il était comme un héros que l’on regardait marcher vers l’aventure.

Le site officiel X de la Serie A, le championnat italien de football de première division, a également rendu hommage au papa de Son Goku en déclarant : « Les idoles de notre enfance : Le Calcio et Dragon Ball ».

Quand Toriyama rencontre Torishima, un rédacteur en chef légendaire

Toriyama Akira est né dans la préfecture d’Aichi en 1955. Il adore dessiner depuis son enfance. Il y avait à l’époque une boutique appelée Zuga-ya, tenue par un monsieur de son quartier qui enseignait aux enfants à dessiner. La boutique avait organisé un concours sur les 101 dalmatiens. Toriyama, qui n’avait que six ans, a vu les illustrations de Disney et a été impressionné par leur qualité. Le jeune Akira a travaillé dur sur ses dessins et a été sélectionné. Il en fut tellement heureux qu’il devint obsédé par le dessin.

À l’école primaire, c’était un fervent lecteur de mangas, mais au collège, son intérêt s’est déplacé vers les séries télévisées et les films en prises de vue réelles, notamment les séries japonaises à effets spéciaux telles que Ultra Q et Ultraman, ou les westerns spaghetti et Star Wars — « Tout sauf les histoires d’amour », disait-il.

Il s’avère que Dr. Slump met également en scène une variété de personnages issus d’Ultraman ou de films d’action réelle, dont un personnage ressemblant à Clint Eastwood dans Dirty Harry. Sa deuxième contribution était une parodie de Star Wars.

Et notons une autre caractéristique qui a toujours été présente dans son œuvre : les éléments romantiques sont rares.

Toriyama a ensuite intégré un lycée avec section design et, après avoir obtenu son diplôme, il a trouvé un emploi dans une agence de publicité afin de poursuivre sa carrière dans le graphisme. Il faisait des heures supplémentaires pour réaliser des illustrations avec beaucoup d’enthousiasme, ce qui lui valait d’être réprimandé lorsqu’il arrivait en retard le lendemain. Mais l’étude des codes qui font que l’on reconnaît la « forme des choses » dans les nombreux prospectus publicitaires qu’il étudiait à l’époque, des chaussettes aux produits pour bébés, lui a été utile plus tard lorsqu’il s’est mis à dessiner des mangas.



Autoportrait de Toriyama. Celui de gauche est le dernier dessiné lors de l’annonce de la mise en production de la série animée Dragon Ball DAIMA, qui sortira cet automne © Bird Studio / Shûeisha et Tôei Animation

Toriyama quitte l’agence de publicité qui l’employait au bout de deux ans environ, et s’est alors mis en tête de dessiner un manga et de le proposer à Shônen Jump.

« Je n’avais pas d’argent à l’époque, alors je me suis inscrit aux prix mensuels de Jump pour l’argent. Oui, je sais, ce n’est pas très pur comme motivation, je m’excuse », a déclaré Toriyama lui-même.

Sa première proposition n’est pas retenue, mais sa deuxième œuvre attire l’attention de Torishima Kazuhiko, du département éditorial de Shônen Jump. Torishima, qui sera plus tard connu comme un éditeur de légende, n’en est qu’à sa deuxième année au sein de la société. Le jeune duo décide de collaborer et se met en tête de « créer un nouveau manga ».

Les résultats ne sont cependant pas immédiats. À l’époque, l’« entraînement » rigoureux auquel les débutants comme Toriyama étaient soumis était bien connu, le nombre de pages rejetées atteignait 500 planches par an. Cependant, après environ deux ans de pratique, Toriyama a développé ses compétences en matière de manga et a finalement obtenu sa première publication en série. Cette œuvre est soudainement devenue un grand succès : Dr. Slump, qui a commencé à être publié en série en 1981.



Dr. Slump a été publié en série de 1980 à 1984. La vision du monde unique de la série était déjà parfaitement développée dès la première série. © Bird Studio/Shueisha

Voici une comédie qui se déroule dans un village idyllique appelé Penguin Village. Si le personnage principal est une fille robot appelée Norimaki Aralé, le protagoniste original était en réalité le scientifique qui l’a développée, Norimaki Senbei. C’est à la suggestion de Torishima qu’Aralé est devenue le protagoniste, malgré le rejet initial de Toriyama. Pourquoi ? Toriyama aurait répondu : « Parce que c’est un manga pour garçons. »

Issus du graphisme, les dessins de Toriyama ont parfois été considérés par certains comme des illustrations et non comme des mangas. Mais l’univers coloré et pop de son travail donnait au lecteur un sentiment de nouveauté.

L’aspect « illustration » de son dessin est devenu un avantage lorsqu’ils ont été imprimés sur des T-shirts, par exemple. Ils ont été considérés comme des icônes de la culture pop, non seulement parmi les enfants, mais aussi parmi les adultes.