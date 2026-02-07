Ces athlètes japonais à surveiller aux JO d’hiver [3/4] : au saut à ski, le Japon contre la Slovénie

En saut à ski pour les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, Kobayashi Ryôyû, déjà médaillé d’or à Pékin, attire toujours tous les regards en tant que concurrent de premier plan au niveau mondial, grâce à ses capacités inébranlables. Chez les femmes, l’étoile montante se nomme Maruyama Nozomi. Elle a obtenu de bons résultats dans les tournois internationaux cette saison, et on peut s’attendre à ce que les athlètes japonais exécutent des sauts de géant.

Un bond en avant soutenu par la technique

Kobayashi Ryôyû, âgé de 29 ans, domine la discipline du saut à ski au niveau mondial depuis de nombreuses années grâce à ses capacités physiques écrasantes et son haut niveau technique. Cette année marque le 10e anniversaire de ses débuts sur la scène internationale. En 2018-19, la troisième saison seulement depuis sa première participation à la Coupe du monde, il est devenu le troisième athlète de l’histoire, et le premier non-Européen, à remporter les quatre épreuves consécutives de la Tournée des Quatre Tremplins sur quatre sites en Allemagne et en Autriche, et il a remporté la Coupe du monde avec 13 victoires.

Kobayashi a continué de faire preuve d’une grande régularité et a remporté une médaille d’or au tremplin normal et une médaille d’argent au grand tremplin aux Jeux olympiques de Pékin en 2022. Il est devenu le premier athlète à remporter deux médailles individuelles dans cette discipline depuis Funaki Kazuyoshi aux Jeux olympiques de Nagano en 1998.

En saut à ski, les conditions sont différentes à chaque fois : la forme du tremplin, la qualité de la neige, les conditions météorologiques et la condition physique des athlètes influent sur les performances. Le vent et les autres conditions changent constamment au cours d’une épreuve, et leur influence fait souvent la différence. Athlètes et entraîneurs gardent l’œil sur les variations pour effectuer les ajustements optimaux. Les réglementations relatives aux équipements sont modifiées chaque année, le stress mental lié à leur adaptation est donc important.

La devise de Kobayashi est « Demain, un autre vent soufflera ». Sa force réside dans sa capacité à évaluer la situation avec sérénité et à apporter des ajustements, quelles que soient les conditions.

Deuxième au classement général de la Coupe du monde à la mi-janvier

Kobayashi a achevé toutes les épreuves de la Coupe du monde dans le top 10 de cette saison, terminant à Sapporo à la mi-janvier sur deux victoires, deux deuxièmes places et trois troisièmes places, ce qui le positionne à la deuxième place du classement général temporaire.

Lors du tournoi de Sapporo à la mi-janvier (deux épreuves), il s’est classé 5e du premier tour, il a passé le tour de qualification à la deuxième place et a fini deuxième de la première manche malgré un vent contraire plus faible. Son second saut à 138,5 mètres l’a propulsé en tête au classement général, même s’il a fini à la deuxième place, juste derrière Domen Prevc (Slovénie), neuf victoires au compteur cette saison.



Lors de la 18e épreuve de la Coupe du monde de saut à ski individuel hommes, Kobayashi Ryôyû (à gauche) a atteint la deuxième place du podium, le 18 janvier 2026, à Sapporo. (Jiji)

Son style naturel fera merveille pour ses troisièmes Jeux Olympiques

Interrogé sur son désir de remporter une médaille après Pékin, il reste serein.

« Je ne me concentre pas sur la médaille d’or. Je veux juste faire un grand saut. Tout le monde vise l’or, mais un seul l’obtiendra. L’événement se tient une fois tous les quatre ans et c’est la seule épreuve du championnat du monde à être retransmise à la télévision terrestre, donc je veux montrer une bonne performance. »

Quand on observe les forces en présence cette saison, on voit bien que l’Autriche, qui a terminé la Coupe du monde à la 3e place la saison dernière, n’a engrangé que trois victoires cette saison, leur meilleur athlète étant actuellement 4e au classement général. L’équipe norvégienne, qui a été disqualifiée une fois pour violation du règlement sur les combinaisons aux Championnats du monde, n’a pas encore gagné, et son meilleur athlète n’occupe que la 14e place. De fait, Kobayashi et Prevc sont considérés comme les deux principaux prétendants au titre olympique.

Dans l’équipe masculine japonaise, les espoirs sont également portés par Nikaidô Ren, 24 ans. Dans la compétition par équipe, le Japon, avec Kobayashi et Nikaidô, rivalisera probablement avec la Slovénie et l’Autriche.

Les nouvelles stars de l’équipe féminine

Du côté des femmes, Maruyama Nozomi, 27 ans, qui a remporté le championnat général lors du Grand Prix d’été cette saison, a continué de bien performer cet hiver. Elle accumule les victoires depuis la première manche de la Coupe du monde, terminant 8e au classement général lors de trois épreuves consécutives en janvier, cédant la première place à Nika Plevc (Slovénie). Après avoir raté deux épreuves, elle est revenue sur le podium en écrasant ses concurrentes lors de la première manche à Zaô. Elle reste dans la course aux médailles.



Maruyama Nozomi (à gauche) et Takanashi Sara lors de la conférence de presse la veille de la Coupe du monde de saut à ski nordique féminin à Zaô, le 19 janvier 2026, à Yamagata. (Jiji)

Takanashi Sara, 29 ans, qui en est à sa 15e saison depuis ses débuts internationaux et qui compte quatre victoires individuelles sur une seule saison, meilleure performance de l’histoire de la discipline chez les femmes, s’est régulièrement classée dans le top 10. Elle a de grandes chances de remporter une médaille dans l’équipe mixte, qui compte deux hommes et deux femmes, dont la victoire devrait se jouer entre le Japon et la Slovénie.

(Photo de titre : lors de la 18e épreuve de la Coupe du monde de saut à ski masculin, Kobayashi Ryôyû exécute son premier saut, le 18 janvier 2026, au Sapporo Okurayama Jump Stadium. Jiji)