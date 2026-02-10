Ces athlètes japonais à surveiller aux JO d’hiver [4/4] : Hirano Ayumu, snowboardeur blessé qui se dirige vers l’or ?

Hirano Ayumu, le snowboardeur masculin de half-pipe, vise un second titre olympique consécutif, mais il a subi une grave blessure lors de la dernière compétition. Quelle performance va-t-il réaliser sur la plus grande scène du monde, à laquelle il participera malgré tout ?

Son accident juste avant la sélection

Le 17 janvier, juste avant l’annonce des athlètes retenus pour l’équipe olympique, un accident majeur frappe Hirano Ayumu. Lors de la première manche de la finale de la Coupe du monde à Laax, en Suisse, il s’est envolé, a perdu l’équilibre à l’atterrissage et il est tombé de très haut.

La pointe de la planche s’est cassée sous l’impact de la chute estimée à 8 mètres, soit l’équivalent d’un troisième étage, et Hirano a été touché au visage, saignant du nez et de la bouche. Il s’est également blessé au genou droit, ce qui l’a obligé à déclarer forfait pour la deuxième manche. Il s’agissait du trick original de Hirano, le « Front Side Double Cork 1 260 Crippler Japan Grab », qui combine des figures acrobatiques très difficiles telles que deux rotations verticales et trois rotations horizontales et demie sur un axe diagonal.

À son retour au Japon, il a été diagnostiqué avec de multiples fractures et contusions. Mais aucun os n’a été déplacé et il a l’intention de participer aux Jeux olympiques dès que l’enflure et la douleur auront disparu. Les épreuves préliminaires sont programmées pour le 11 février et les finales le 13 février. Hirano, a jeté son dévolu sur les Jeux olympiques de Milan-Cortina « non seulement comme une continuation, mais un saut au-delà de [son] rêve ». Dans tous les cas, le chemin sera épineux.

Danger et angoisse des tricks très complexes

L’exploit qui lui a valu la victoire aux Jeux olympiques de Pékin fut le « Triple Cork 1 440 » (trois rotations verticales et quatre rotations horizontales). Cependant, plus tard au Japon, des juniors ont émergé qui ont réussi le même trick. Des athlètes tels que Totsuka Yûto, 24 ans, et Hirano Ruka, 23 ans, sont montés en puissance, remportant une Coupe du monde après l’autre. Tous ces athlètes sont aujourd’hui au plus haut niveau mondial, et il se murmure même que les athlètes nippons pourraient dominer le podium cette année.



Hirano Ayumu a remporté la première manche du half-pipe masculin de la Coupe du monde de snowboard. À gauche, Totsuka, 2e place, et à droite Hirano Ruka, 3e place, en décembre 2025 en Chine. (Kyôdô)

« Même si vous pensez qu’il y a des limites techniques pour de nouveaux tricks, avec le temps, vous réalisez que les progrès sont illimités. » C’est le sentiment qu’Hirano a acquis en pratiquant ce sport.

Cependant, plus le niveau de difficulté augmente, plus ce sport devient dangereux. Lors des compétitions mondiales où se réunissent les meilleurs athlètes du monde, ils se battront également contre un autre ennemi : la peur.

Son rival de longue date, White, prend sa retraite

Le rival de longue date de Hirano Ayumu était l’Américain Shaun White. Une superstar qui a remporté des médailles d’or à trois Jeux olympiques d’hiver : Turin en 2006, Vancouver en 2010 et PyeongChang en 2018. Dans ce dernier cas, le duel White et Hirano fut très serré. Si l’athlète américain a fini par s’imposer après un énorme retour, le duel fait encore parler de lui aujourd’hui.

White, qui a terminé quatrième aux Jeux olympiques de Pékin suivants et s’est retiré du sport actif, a retrouvé Hirano à Tokyo avant les Jeux olympiques de Milan-Cortina. Il a écrit sur son compte de réseau social : « Après des années de rivalité contre ce jeune homme, je suis soulagé de pouvoir enfin le soutenir. Grand athlète, grand compétiteur, grand ami ! »

Hirano a longtemps suivi les traces de White. Puis, aux Jeux olympiques de Pékin, il l’a finalement dépassé et s’est retrouvé au centre du podium. Concernant ses sentiments à ce moment-là, il a posté sur les réseaux sociaux : « En regardant le défi audacieux de Shaun, je savais que je voulais absolument gagner dans cette troisième et dernière manche, et j’ai maintenu mon esprit agressif. Je n’oublierai jamais ce que j’ai vu en étudiant son défi de près » Il a ainsi rendu hommage à son rival sortant.

Cette fois, ses concurrents seront surtout de jeunes athlètes japonais de la nouvelle génération. Quatre d’entre eux ont été sélectionnés pour représenter le Japon dans l’équipe masculine de halp-pipe, et lors de la Coupe du monde de la saison dernière, Hirano Ruka a été classé premier et a remporté une épreuve différente trois saisons de suite, suivi de Totsuka en deuxième position et de Hirano Ayumu en troisième. De plus, cette saison, la compétition a été particulièrement féroce puisque Yamada Ryûsei, 19 ans, a remporté sa première épreuve de Coupe du monde au deuxième tour, ce qui lui vaut sa première sélection olympique.

Participer à des activités de contribution sociale

En septembre 2024, le camp de préparation tant attendu s’est achevé dans la ville de Murakami (préfecture de Niigata), où vivent les parents de Hirano, et l’environnement de formation a changé. Il s’agit de la première installation extérieure au monde où l’on peut pratiquer le half-pipe air (techniques aériennes) même pendant les saisons sans neige.

Les élèves du primaire et du secondaire étaient invités à la cérémonie d’achèvement des travaux, un « événement de formation de la nouvelle génération » sponsorisé par Uniqlo, avec lequel Hirano a un contrat d’ambassadeur mondial de la marque.

L’objectif ici n’était pas de former des athlètes. Il s’agissait plutôt d’une activité de contribution sociale qui encourage la croissance personnelle des enfants à travers l’interaction avec des athlètes de haut niveau maîtrisant un domaine sportif.

Hirano Ayumu a déjà réalisé son rêve en devenant champion olympique à Pékin. À Milan-Cortina, il participera avec les yeux tournés vers l’avenir. Dans ce concours majeur où il se lance malgré ses blessures, la vraie performance que nous attendons, davantage que le résultat, c’est celle qui touchera le cœur du public.

La ruée sur les médailles passe-t-elle par le big air ?

Le half-pipe masculin n’est pas le seul concerné. Les épreuves féminines de half-pipe, big air et slopestyle pourraient également apporter une pluie de médailles.

Outre Tomita Sena, médaille de bronze à Pékin, la sélection half-pipe féminine comprennent Shimizu Sara et Kudô Rise. En janvier, Shimizu a gagné pour la première fois aux X Games, où se réunissent les meilleurs pros du monde, et Kudô s’est placé deuxième. Outre Kudô et Shimizu, Ono Mitsuki est également montée sur le podium lors de la Coupe du monde cette saison. Avoir les meilleurs joueurs du monde dans l’équipe crée une synergie, où chacun trouve une stimulation au plus haut niveau.

Les mêmes athlètes participeront aux courses de big air et de slopestyle, avec en plus Murase Kokomo, Iwabuchi Reira et Fukada Mari, qui ont dominé le podium aux championnats du monde en mars dernier. On espère que cela se reproduira.



Les Japonaises ont dominé le championnat féminin aux épreuves big air. (de gauche à droite) 2e place Iwabuchi, 1ere place Murase, 3e place Fukada. Le 28 mars 2025, à Saint-Moritz. (AFP/Jiji)

Du côté des hommes, des athlètes talentueux tels que le champion du monde de l’année dernière Hasegawa Taiga et le vainqueur du championnat du monde de l’année dernière Kimata Ryôma s’aligneront, et visent eux aussi un podium.

(Photo de titre : Hirano Ayumu lors de la finale masculine du 5e tour de la Coupe du monde de snowboard half-pipe, où il a été grièvement blessé après une chute. Le 18 janvier 2026, à Laax, en Suisse. Reuters)