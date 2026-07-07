Mohamed Ali contre Antonio Inoki, cinquante ans après : une soirée de légende aux origines du MMA

Il y a cinquante ans, Tokyo accueillait un combat entre le boxeur Mohamed Ali et le catcheur Antonio Inoki. Longtemps considéré comme une confrontation absurde et sans intérêt, cet affrontement n’aurait-il pas pourtant constitué une étape clé dans le développement des arts martiaux mixtes (MMA), si populaires aujourd’hui ?

« The Greatest » fait de la boxe un art

Il y a un demi-siècle, le 26 juin 1976, dans ce qui était alors la plus grande salle couverte du Japon, le Nippon Budôkan, au cœur de Tokyo, une affiche de rêve absolue entre deux disciplines de sports de combat devint réalité : le champion du monde des poids lourds Mohamed Ali face à la légende japonaise du catch Antonio Inoki.

Fidèle à sa célèbre maxime, « Je suis le plus grand », Ali était une véritable figure historique : non seulement l’un des plus grands boxeurs de tous les temps, mais aussi l’un des plus grands athlètes, tous sports confondus. Une affirmation que même des légendes comme Mike Tyson, Michael Jordan, Carl Lewis, Tom Brady, Tiger Woods, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ne songeraient sans doute pas à contester.

Une autre formule restée célèbre, devenue indissociable du style d’Ali, remonte à l’époque où il s’appelait encore Cassius Clay : « Vole comme le papillon, pique comme l’abeille. » Tournant autour du ring avec un jeu de jambes d’une grande légèreté, il harcelait ses adversaires de jabs fulgurants. Et tandis que ces derniers peinaient à le toucher en retour, il les usait méthodiquement, jusqu’à les mettre en position d’être envoyés au tapis par un direct du droit d’une précision dévastatrice.

Si les K.-O. sont chose attendue lorsque des hommes d’un tel gabarit s’affrontent, Cassius Clay apportait une vitesse naturelle qui transforma la boxe poids lourds en véritable forme d’art. Il captivait les spectateurs par des qualités techniques exceptionnelles, dominant tous ses adversaires tout en ne recevant presque aucun coup en retour.

De triomphe en injustice, puis de nouveau au triomphe

Clay ne se contentait pas de prédire le round auquel viendrait le K.-O. ; promesses qu’il tenait d’ailleurs régulièrement ; il provoquait aussi ses adversaires, endossant le rôle du « méchant » afin de faire monter l’excitation. Avant son combat de février 1964 contre Sonny Liston, champion du monde unifié WBA/WBC, Clay s’adressa aux journalistes en vers :

« Si vous voulez perdre votre argent, soyez fous et misez sur Sonny.

Mais si vous voulez passer une bonne journée, alors pariez sur Clay. »

Ce talent oratoire légendaire a valu au futur Mohamed Ali d’être salué non seulement comme l’un des pionniers de l’art de la provocation dans le sport, mais aussi comme l’un des parrains du rap.

C’est peu après avoir conquis ses premiers titres mondiaux, grâce à sa victoire contre Liston en seulement six rounds, que Clay se convertit à l’islam et prit le nom de Mohamed Ali. Mais à peine deux ans plus tard, en mars 1966, son refus d’être mobilisé pour combattre au Vietnam lui valut d’être déchu de ses titres et privé de sa licence de boxeur, ainsi que d’être condamné à cinq ans de prison et à 10 000 dollars d’amende.

Sans se laisser intimider par la colère de la classe dirigeante blanche, Ali défia l’ordre établi devant la Cour d’appel. En 1971, sa condamnation fut finalement annulée. Ce fut un nouveau triomphe célèbre pour « The Greatest », cette fois face au pouvoir de l’État lui-même.



Clay, à gauche, affronte Liston lors de leur premier combat, le 25 février 1964. (© Zuma Press Wire via Reuters Connect)

Pour un sportif professionnel, trois années d’exil loin de la compétition peuvent sembler une éternité. Lorsqu’Ali remonta sur le ring en octobre 1970, il avait déjà 28 ans. Son apogée derrière lui et ses réflexes commençant à s’émousser, il se mit à encaisser des coups d’une manière qui aurait autrefois été impensable.

Ironiquement, ce sont ces affrontements brutaux contre d’autres géants des poids lourds etnotamment trois combats éprouvants face à Joe Frazier, ainsi qu’une défaite et une mâchoire brisée contre Ken Norton qui portèrent la carrière d’Ali à un niveau supérieur. Puis vint, en 1974, le « Rumble in the Jungle », lorsque Ali, dans une victoire renversante arrachée après avoir été mené, reprit le titre mondial face au puissant puncheur George Foreman, alors âgé de 25 ans, par une nuit étouffante à Kinshasa, au Zaïre. On dit que ce combat fut suivi par près d’un milliard de personnes à travers le monde.

Sports de combat et divertissement

Épuisé par des années de coups encaissés, Ali commença à se demander s’il n’existait pas un moyen plus facile que la boxe de gagner sa vie. Il lança un appel ouvert aux combattants d’autres disciplines, et la légende japonaise du catch Antonio Inoki finit par se présenter, soutenu par des promoteurs qui proposaient un cachet faramineuxpour l’époque : 6,1 millions de dollars.

Dans les années 1970, alors que la boxe était incontestablement considérée comme un véritable sport, le catch professionnel, avec son schéma prévisible opposant des « gentils » héroïques et flamboyants à des « méchants » remis à leur place, était dédaigné comme un simple divertissement : un spectacle scénarisé et chorégraphié pour enthousiasmer les fans plutôt que pour désigner un vainqueur.

Ali supposa naturellement que son combat contre Inoki ne serait pas différent et considérait sans doute ce montant vertigineux comme tout à fait approprié pour faire monter une superstar de son rang sur un ring de catch.



À son arrivée à l’aéroport de Haneda, à Tokyo, le 16 juin 1976, Ali promit de se débarrasser d’Inoki d’un seul coup de poing. (Jiji)

L’occasion commerciale offerte par un combat hybride entre boxe et catch, avec un champion du monde en activité à l’affiche, fut également saisie par le légendaire promoteur de boxe Bob Arum et par le jeune entrepreneur américain du catch Vince McMahon, qui allait plus tard dominer le monde de la discipline en tant que président de la WWE. Toutefois, leur conviction que les retransmissions du combat en circuit fermé seraient une source de revenus garantie se révéla finalement erronée.

Inoki voit les choses autrement

Pour Inoki, cependant, ce que la plupart considéraient comme une simple opération lucrative et confortable représentait une véritable occasion de faire ses preuves sur la scène mondiale. « Je veux renverser cette perception humiliante du catch professionnel comme une sorte de pantomime », insisterait-il plus tard. « Je veux mettre Ali K.-O. sur le ring et prouver au monde entier à quel point les catcheurs professionnels sont réellement forts. »



L’ambiance est électrique lors de la conférence de presse du 18 juin 1976 au Club des correspondants étrangers du Japon, dans l’arrondissement de Chiyoda, à Tokyo. (Jiji)

Venu au Japon en pensant participer à un simple match d’exhibition, Ali fut alarmé en découvrant les intentions d’Inoki. Il finit toutefois par accepter de prendre part à un véritable combat, au terme de longues discussions destinées à établir un règlement spécial pour l’occasion.

Aux lecteurs d’aujourd’hui familiers de l’univers des arts martiaux mixtes, ces règles peuvent sembler assez simples : Ali porterait des gants et combattrait debout, selon des règles définies au sens large comme celles de la boxe, en cherchant à envoyer son adversaire au tapis à coups de poing, tandis qu’Inoki pourrait utiliser ses techniques de lutte pour amener son adversaire au sol et le neutraliser par des clés et des prises.

Le pire combat de l’histoire ?

Ce qui se déroula réellement le soir du combat allait pourtant laisser stupéfaits spectateurs, commentateurs et hommes de coin : cela ne ressemblait en rien à un véritable affrontement.

Malgré sa maîtrise des techniques de catch, Inoki était incapable d’entrer dans la garde d’Ali pour tenter une amenée au sol. Il choisit donc de se déplacer simplement sur le dos autour du ring, en visant les jambes du boxeur avec de violents coups de pied.



Inoki reste au sol tandis qu’il assène coup de pied sur coup de pied dans les jambes d’Ali, qui s’approche de lui. (Jiji)

Pendant ce temps, faute de l’expérience nécessaire en ground and pound pour punir un adversaire allongé au sol, le plus grand boxeur du monde en fut réduit à lancer des insultes, traitant Inoki de lâche et lui criant d’arrêter de combattre au sol comme une « mauviette » pour se relever « comme un homme ».

Après quinze reprises de trois minutes, le combat s’acheva sur une impasse. Les résultats furent annoncés sous les huées et les insultes du public : « Quelle arnaque ! Rendez-nous notre argent ! » Les journaux, au Japon comme à l’étranger, dénoncèrent l’absence d’action et allèrent jusqu’à qualifier Inoki d’« embarras ». Un présentateur de la NHK déclara même : « Comme prévu, le combat s’est terminé sur un match nul. »

Les graines d’un succès futur ?

Mais en réalité, rien n’avait été « prévu ». Ali et Inoki avaient chacun fait tout leur possible pour l’emporter dans le cadre des règles établies, mais les limites qui leur étaient imposées aboutirent à un spectacle terne. Il fallut de nombreuses années avant que la véritable valeur de ce combat hybride historique ne soit reconnue.

De fait, il fallut attendre plusieurs décennies, en 1993, pour que l’UFC voie le jour : une organisation mêlant différentes disciplines de combat, qui popularisa l’idée des arts martiaux mixtes, où presque tout est permis, des coups de poing et de pied aux projections, en passant par les clés articulaires et les étranglements. En 2005, l’émission de téléréalité The Ultimate Fighter, consacrée à un camp d’entraînement de MMA, provoqua une nouvelle explosion de la popularité de ce sport à travers le monde.

Puis, en avril 2014, à l’âge de 71 ans, Mohamed Alilui-même publia sur les réseaux sociaux une photo de son combat contre Inoki, en l’adressant au PDG de l’UFC, Dana White, avec la légende suivante : « Qu’en penses-tu, @DanaWhite ? Mohamed Ali, le premier combattant de #MMA ? » White répondit qu’il s’agissait du « plus grand tweet » qu’il n’ait jamais reçu, saluant Ali comme « le pionnier de tout » et « la raison pour laquelle les sports de combat sont là où ils en sont aujourd’hui ».

Aujourd’hui, cinquante ans après qu’Ali et Inoki sont montés ensemble sur le ring, leur affrontement historique est à juste titre considéré comme une étape cruciale dans la genèse des arts martiaux mixtes modernes.



Antonio Inoki lors d’une conférence de presse organisée en mai 2016 par la Japan Anniversary Association pour proclamer le 26 juin « Journée mondiale des sports de combat ». (Jiji)

(Photo de titre : une scène du combat entre Mohamed Ali et Antonio Inoki, le 26 juin 1976, au Nippon Budôkan de Tokyo. Jiji)