La modernité de l’esthétique traditionnelle

[Vidéo] La magie du « furoshiki » : comment emballer vos objets avec un simple tissu

Pendant l’ère Shôwa (1926-1989), on trouvait toujours des furoshiki dans les tiroirs de la maison ou dans les placards des entreprises. Ce tissu était en effet employé pour emballer des paquets de documents ou classer des objets volumineux. Mais malgré son côté pratique, il a été considéré comme de plus en plus démodé au fil du temps. Dans cette vidéo, un expert nous apprend à confectionner un sac et un sac à dos en utilisant uniquement un furoshiki.

