[Vidéo] La divine danse de la grue à couronne rouge, à Hokkaidô

Dans les contrées humides du nord du Japon, où s’installe la brume sur les marais gelés, la grue à couronne rouge (tanchô) se meut avec une grâce telle qu’elle transcende l’instinct pur.

La danse de la grue à couronne rouge (tanchô) commence par un profond salut, geste de révérence et de dévotion, suivi d’un cri strident, ondoyant dans tout le paysage. Alors que leurs chants s’élèvent à l’unisson, d’autres grues se joignent au rituel, et répondent par leurs propres cris, comparables au son d’une flûte traversière.

Avec une énergie soudaine, elles s’élancent dans les airs dans une chorégraphie synchronisée, leurs ailes déployées, leurs pattes effleurant à peine le sol. Il ne s’agit pas d’un spectacle ordinaire. Non, il s’agit d’un ancien rituel d’amour et de fidélité. Les grues tanchô s’accouplent pour la vie et leur danse nuptiale sont une réaffirmation de leur lien, exécutée non pas une fois mais maintes fois au fil des années, témoignage de leur connexion durable.



Au bord de l’extinction à cause de la chasse excessive à l’ère Meiji, on pensait que le glas de l’espèce avait sonné jusqu’à la découverte de 14 grues en 1924. Depuis 1935, elles sont protégées et reconnues Monument naturel spécial en vertu de la loi japonaise sur la protection des biens culturels. Un siècle plus tard, on compte maintenant environ 1 800 spécimens.

Pour le peuple aïnou, ce rituel revêt une signification profonde sur le plan spirituel. La grue serait un messager de Sarorun Kamuy, le dieu des zones humides, et sa danse reflèterait les rythmes de la nature. À l’occasion de la cérémonie Sarorun Rimse (danse de la grue), les Aïnous reproduisent les mouvements gracieux de l’oiseau, hommage aux forces divines qui rendent la vie possible sur cette Terre. La présence de la grue est vue comme une bénédiction, symbole de l’harmonie entre l’humanité et la nature.

Bien au-delà de la mythologie aïnoue, la grue est devenue un symbole de longévité, de fidélité et de renouveau dans la culture japonaise. Elle apparaît notamment dans le folklore, sur les kimonos de mariage et dans l’origami, avec les senbazuru (littéralement « mille grues »), traditionnellement pliés en guise de vœux de santé et de bonheur. La danse légendaire du tanchô, transmise de génération en génération par les grues tout comme par leurs admirateurs, est bien plus qu’un rituel nuptial. Une expression vivante de la dévotion, de l’unité et de la beauté éternelle de la nature.

(Texte, photos et vidéo de Hans Sautter)