Reines des neiges : le lâcher des poulinières dans le Hokkaidô

Au milieu du mois de janvier, une vague de blanc s’est abattue sur le haras national de Tokachi, dans le Hokkaidô. Ce n’était pas une tempête, toutefois, mais des douzaines de poulinières percheronnes et bretonnes qui foulaient la neige au galop. Ces chevaux de trait aux origines françaises pèsent non loin d’une tonne. Le haras national reproduit en pure race, et son troupeau compte environ 180 juments.

En début d’année dans le haras national de Tokachi, à Otofuke, sur l’île de Hokkaidô, quand le temps le permet, des chevaux de trait sortent à tour de rôle pour se défouler et maintenir leur forme avant le début des poulinages qui durent de mi-février à fin avril.

Le 15 janvier dernier, 84 juments, dont 52 pleines et 32 autres, ont été menées sur une piste de 800 mètres de long et en ont fait le tour trois fois au galop. Il avait neigé la nuit précédente et les sabots ont soulevé des nuées de neige au passage.

Environ 70 journalistes et autres spectateurs étaient au rendez-vous pour cet évènement unique. Kinoshita Rumi, qui travaille à Obihiro, non loin de là, était venue avec ses deux filles, et sa mère, Izuka Midori. « Quelle puissance ! » dit-elle, en admiration devant ces magnifiques chevaux. Sa fille de six ans était tout sourire en racontant : « J’ai adoré quand les chevaux sont passés devant nous au galop. »

Les juments sont sorties une heure tous les jours en semaine à partir de 9 h 30, et le public peut y assister jusqu’au 22 février.

(Article publié en japonais le 15 janvier 2024. Photo de titre : les poulinières dans la neige au Haras national de Tokachi à Otofuke, sur l’île de Hokkaidô. © Tokachi Mainichi Shimbun)

