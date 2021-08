Le projet « Yell for One » : les bénévoles des JO encouragent les athlètes en chantant les hymnes nationaux

Puisque les Jeux olympiques de Tokyo se déroulent sans spectateurs, les bénévoles ont moins à faire que prévu. Le centre de soutien des volontaires de la Nippon Foundation a donc décidé d’organiser un projet réunissant plus de 1 300 personnes pour chanter les hymnes nationaux de toutes les équipes nationales participantes, en publiant les vidéos en ligne pour encourager les athlètes.

Plus de 1 300 participants chantent en ligne

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020, retardés d’un an à cause du Covid-19, ont finalement pu se tenir. Mais la pandémie a d’abord contraint les organisateurs à interdire la présence de tous les supporters venus de l’étranger, et, plus tôt cet été, il a également été décidé que presque toutes les compétitions se dérouleraient sans spectateurs tout court.

Le centre de soutien des volontaires de la Nippon Foundation, qui a été créé afin de former et de tenir des évènements pour les bénévoles des Jeux olympiques et paralympiques, a voulu organiser quelque chose de novateur leur permettant d’envoyer des messages aux fans étrangers qui ne peuvent pas être présents sur place pour encourager les athlètes. Le résultat est le projet Yell for One : la création et le partage de concerts en ligne des hymnes nationaux et des chants officiels des 204 équipes en compétition.

L’objectif initial était de réunir les volontaires des Jeux et ceux de la ville (un second groupe formé pour aider les visiteurs à trouver leur chemin à Tokyo et à obtenir des informations touristiques et liées aux événements locaux) pour chanter ces chansons. Le projet s’est ensuite diffusé des bénévoles à leurs familles et à leurs amis, puis aux écoles et aux entreprises dans tout le Japon. Au final, c’est plus de 1 300 personnes, des enfants aux seniors, qui ont postulé pour prendre part à ces concerts en ligne.

La maison de disques King Records, le Chœur philharmonique de Tokyo, l’Orchestre philharmonique du Japon et d’autres organisations se sont regroupés pour aider à produire les vidéos afin de les mettre en ligne. Le résultat peut être admiré sur le lien situé plus haut : 204 concerts, avec des chansons pour chaque équipe participant aux Jeux olympiques cette année.

Chanter avec gratitude

Chaque vidéo présente six chanteurs (ou un petit groupe de choristes) qui filment eux-mêmes leur performance. Certains d’entre eux sont des ressortissants étrangers qui chantent l’hymne de leur propre pays, tandis que d’autres sont des amis ou font partie de la famille d’un habitant de la patrie en question. Ou alors il peut tout simplement s’agir de plusieurs volontaires qui apprécient simplement un pays en particulier et décident de le soutenir.



Une image de la prestation des chanteurs bénévoles pour Advance Australia Fair, l’hymne national australien.

Avari Chung, une bénévole néo-zélandaise résidant aujourd’hui à Tokyo, déclare : « J’adore le Japon, c’est pourquoi j’ai donc décidé de postuler pour faire partie de l’équipe chantant l’hymne japonais Kimi ga yo. J’ai porté un yukata pour mon apparition dans cette vidéo. J’avais écouté cet hymne de nombreuses fois auparavant, mais c’était la première fois que je m’essayais à le chanter, et en cherchant la signification des paroles, j’ai pu apprendre de nouvelles choses sur le pays. »

Le résident japonais Tokita Akihiro a participé au chant de l’hymne national de l’Arabie saoudite. « J’ai passé 25 ans dans cette contrée pour mon travail », dit-il. « J’ai toujours trouvé les Saoudiens très accueillants, et je recevais constamment de l’aide de leur part. J’ai souhaité faire partie de ce projet pour exprimer ma gratitude envers eux pour ce quart de siècle de ma vie passé à leurs côtés. Je dois cependant admettre qu’il était un peu embarrassant pour moi de me filmer en train de chanter seul, j’ai donc envoyé une vidéo pour laquelle j’ai fait participer mon épouse et ma fille ! »

Un porte-parole du centre de soutien des volontaires déclare : « Les Jeux se tiennent en ce moment même, et des compétitions exceptionnelles ont lieu tous les jours. Nous espérons que les gens qui apprécient ces activités depuis le confort de leur foyer encourageront les équipes des différents pays en chantant leurs hymnes nationaux avec nous. »

Du 30 juillet au 29 août, le centre offre également des visites virtuelles organisées par City Cast. Disponibles à la fois en japonais et en anglais, ces tours en ligne offrent aux curieux du monde entier une chance de découvrir les charmes de Tokyo avec des guides volontaires. De nombreuses personnes ne pourront pas assister physiquement aux Jeux olympiques de cette année, mais ces dernières peuvent toujours regarder le programme des visites virtuelles en cliquant sur le lien situé plus haut et en s’inscrivant à celles qui retiennent leur attention.

(Photo de titre : une capture d’écran du site internet de « Yell for One Project » montrant de nombreux participants. Toutes les images sont la propriété du centre de soutien des volontaires de la Nippon Foundation.)