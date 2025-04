Dans la tête de Yoshitake Shinsuke, un auteur de livres pour enfants traduits dans le monde entier

Yoshitake Shinsuke est mondialement connu pour ses livres illustrés, dont une dizaine sont publiées en version française. Une exposition itinérante de ses œuvres fait le bonheur des petits et des grands et nous permet d’observer ce qui s’agite dans la tête de ce talentueux dessinateur.

À la découverte du monde de Yoshitake

Depuis la parution en 2013 de son premier livre, Ringo ka mo shirenai (C’est peut-être une pomme, traduction française d’Elisabeth Duval), Yoshitake Shinsuke est devenu l’un des écrivains de livres illustrés pour enfants les plus admirés du Japon. Cela fait trois ans qu’une exposition itinérante qui permet de découvrir son œuvre et qui comprend des manuscrits originaux et des illustrations sillonne le pays. L’exposition a débuté en avril 2022 au Musée littéraire de Setagaya, et plus de 700 000 personnes l’ont déjà visitée.

Aujourd’hui de retour au Musée créatif de Tokyo (CREATIVE MUSEUM TOKYO), l’exposition a été étoffée de nombreux nouveaux éléments. Avant le vernissage, Yoshitake a tenu une conférence où il a discuté de l’acheminement de l’exposition.

« Il y a trois ans, nous étions encore en période de restrictions associées au Covid. Il fallait obligatoirement réserver à l’avance, et c’était vraiment compliqué de mettre en place quelque chose d’interactif. Aujourd’hui, les visiteurs peuvent vivre cette expérience immersive sans problème. Nous avons enfin l’exposition dont j’avais rêvé dès le départ, et j’ai le sentiment d’un véritable accomplissement. »



Des dessins originaux des œuvres de Yoshitake recouvrent tout un mur.

« Je dessinais pour me vider la tête après un stress »

L’exposition est baptisée C’est peut-être une exposition de Yoshitaka Shinsuke, un clin d’œil au titre de sa première œuvre. Les murs sont couverts de 170 illustrations originales de ses livres. Cette version de l’expo comprend aussi les manuscrits originaux de quatre de ses livres dont C’est peut-être une pomme, Memen to Mori (Memen et Mori) et Boku wa ittai doko ni irun da (Mais où suis-je donc ?). Ici et là, des post-it de la main de Yoshitake sont apposés aux œuvres. On retrouve aussi des personnages de ses livres en version tridimensionnelle.

L’objectif de cette exposition est tout simplement de donner un aperçu de ce qui se passe dans la tête de Yoshitake lorsqu’il crée.

Mais qu’est-ce qui l’a mené à organiser un tel événement ? Yoshitake explique « Au départ, mes dessins sont tout petits et ils ne sont même pas coloriés. Normalement, ce genre d’expo suscite de l’admiration de par la taille des dessins ou l’éclat des couleurs d’origine, mais ce n’est pas le cas pour moi. J’ai donc réfléchi à ce qui me rendait unique, et je me suis dit que ce serait une bonne idée de transmettre ce qui se passe dans ma tête lorsque je réalise mes livres ».

Plus de 7 500 minuscules illustrations remontant au tout début de sa carrière sont accrochés à un immense mur. Jusque-là, l’exposition itinérante ne comprenait que 2 500 illustrations. Le volume a donc triplé. À travers ces scènes de la vie quotidienne, ces paysages, et son propre imaginaire, on voit évoluer la pensée de Yoshitake, et on découvre la source des pépites qui rendent possible ses livres.



L’immense mur de l’exposition donne un aperçu de la démarche créative de Yoshitake.

« Quand j’y pense, j’ai commencé par dessiner pour me vider la tête, par exemple après avoir été grondé » raconte l’artiste en riant. « Ce n’est pas les sources de stress qui manquent dans la vie ! »

Au fil du temps, cette activité est devenue une habitude. « Je faisais mine d’être occupé à ranger ma chambre, mais en réalité je dessinais. Certains de ces dessins pourraient mettre les visiteurs un peu mal à l’aise mais il y en a qui ont inspiré des livres, et je suis heureux de pouvoir les partager à l’occasion de cette expo. »



L’un des croquis de Yoshitake

Une expo immersive

Cette déclinaison de l’expo itinérante propose des expériences immersives comme par exemple la reconstitution de la forêt du livre Atsukattara nugeba ii (« Si tu as chaud, enlève-le »). Des anneaux de gymnastique sont mis à disposition pour reproduire la scène « si tu en as marre d’être un adulte, soulève la plante des pieds du sol ». Il y a aussi des dessins grandeur nature d’adultes en train de gronder des enfants, la bouche grande ouverte, et il est possible de balancer des éponges en forme de pomme dans leurs bouches. Toute l’exposition est très ludique.



Suspendus aux anneaux de gymnastique avec les pieds en l’air, les adultes peuvent oublier le temps de quelques instants qu’ils sont devenus grands.



Un sacré défouloir : les enfants peuvent lancer des pommes dans la bouche des adultes pour les faire taire.

Yoshitake Shinsuke est né en 1973 à Chigasaki, près de Tokyo. En 2013, il abandonne sa carrière d’illustrateur et publie son premier livre, C’est peut-être une pomme. Depuis, ses œuvres associent un graphisme simple et accessible à un on ne sait quoi d’inhabituel dans son approche de la vie quotidienne qui a assuré son succès chez les enfants et les adultes.



Yoshitake s’exprime au sujet de sa deuxième grande exposition à Tokyo.

Ses créations ont aussi fait de lui un auteur mondialement connu. Ses livres sont traduits en anglais, français, chinois, coréen, espagnol, et néerlandais. En 2019, The Boring Book, la version anglaise de Tsumannai tsumannai (Youpi, je m’ennuie ! traduction Jun Vercoutter), est sélectionnée parmi les livres illustrés pour enfants de l’année par le New York Times et la Bibliothèque publique de New York.



Une sélection d’œuvres de Yoshitake en japonais. Une dizaine sont traduites en français.



De cartes postales des livres en langues étrangères sont en vente à la boutique de l’exposition.

L’exposition

Nom : « C’est peut-être une exposition de Yoshitaka Shinsuke » (Yoshitake Shinsuke-ten kamo shirenai)

« C’est peut-être une exposition de Yoshitaka Shinsuke » (Yoshitake Shinsuke-ten kamo shirenai) Lieu : Musée créatif de Tokyo (CREATIVE MUSEUM TOKYO, Toda Bldg. 6e étage, 1-7-1 Kyôbashi, Chûô-ku, Tokyo)

Musée créatif de Tokyo (CREATIVE MUSEUM TOKYO, Toda Bldg. 6e étage, 1-7-1 Kyôbashi, Chûô-ku, Tokyo) Durée : tous les jours jusqu’au 3 juin 2025. Ouvert en semaine de 10 heures à 18 heures, à partir de 9 heures le weekend et les jours fériés. Ouvert jusqu’à 20 heures le vendredi, le samedi et les 4 et 5 mai.

tous les jours jusqu’au 3 juin 2025. Ouvert en semaine de 10 heures à 18 heures, à partir de 9 heures le weekend et les jours fériés. Ouvert jusqu’à 20 heures le vendredi, le samedi et les 4 et 5 mai. Tarif : 2 000 yens (adultes), 1 500 yens pour lycéens et étudiants universitaires, 1 000 yens pour élèves du primaire au collège, et gratuit pour les tout-petits. Réduction de 200 yens pour les billets achetés en avance.

2 000 yens (adultes), 1 500 yens pour lycéens et étudiants universitaires, 1 000 yens pour élèves du primaire au collège, et gratuit pour les tout-petits. Réduction de 200 yens pour les billets achetés en avance. Site Internet : https://yoshitake-ten.exhibit.jp/tokyo/ (en japonais)

(Toutes les photos : Nippon.com. Illustrations : © Yoshitake Shinsuke)