3 juillet : le jour du robot à sushis

Instantanés de culture générale sur le Japon

À partir de 2025, chaque 3 juillet est le jour du « robot à sushis ». Ainsi en a décidé l’association Japan Anniversary.

Cette date commémore en effet le 3 juillet 1982, où Suzuki Kisaku, fondateur de la société Suzumo, un fabricant de robots de préparation du riz, a baptisé « robot à sushis » une machine qui moule des boulettes de riz (shari-dama) pour le sushi.

Le développement de cette technologie a commencé dans les années 1970. Bien que l’entreprise ait à l’origine fabriqué des machines de boulangerie, Suzuki a choisi de se lancer dans le monde du riz avec l’intention d’encourager la consommation de riz et de promouvoir la culture alimentaire de cette céréale de base. L’objectif était de rendre le sushi accessible au grand public en mécanisant la technique complexe du moulage à la main, qui n’était jusqu’alors maîtrisée que par des experts.

On dit que le critère de qualité d’un shari-dama est qu’il ne se désagrège pas quand on le prend avec les doigts, mais qu’il s’émiette doucement dans la bouche. Le premier prototype utilisait un moule dans lequel on pressait du riz assaisonné de vinaigre, ce qui a suscité de sévères critiques des maîtres sushi. Mais c’est grâce à ces remarques que les ingénieurs de Suzumo ont pu continuer à affiner la conception. Après environ cinq ans de développement, le produit a été commercialisé.

Si nous pouvons aujourd’hui déguster des sushis à des prix abordables dans les restaurants de kaiten-zushi (sushis sur tapis roulant), c’est grâce à l’invention de ce robot, qui peut mouler de grandes quantités de riz avec une qualité constante. Il s’agit d’une invention pionnière majeure dans ce que l’on appelle aujourd’hui la technologie alimentaire. Depuis, le robot à sushis n’a cessé d’évoluer et il est aujourd’hui utilisé non seulement au Japon, mais aussi dans plus de 90 pays à travers le monde.



Le premier modèle du robot à sushis moulait le riz à l’aide d’une résine élastique qui imitait la sensation des mains d’un maître sushi. (Photo avec l’aimable autorisation de Suzumo)

(Photo de titre : le premier robot à sushis. Avec l’aimable autorisation de Suzumo)