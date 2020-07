Les splendeurs de la nature mises en motif sur les kimonos : les techniques de teinture ancestrales « kaga yûzen » de Kanazawa

La modernité de l’esthétique traditionnelle

C’est sur de luxueux tissus de kimonos que les techniques de teinture kaga yûzen de la ville de Kanazawa arborent avec beaucoup de réalisme des motifs inspirés de la nature. Notre reportage vous emmène dans les coulisses de cet artisanat ancestral qui se perpétue avec brio dans l’ère moderne.

Nous voici dans la ville de Kanazawa, préfecture d’Ishikawa, sur la côte centre nord de la Mer du Japon. Ici, la culture du kimono s’y est développé en même que la pratique de la cérémonie du thé. Encore aujourd’hui, cet artisanat n’a pas pris une ride et continue à se transmettre de génération en génération.



Le kaga yûzen, l’un des artisanats traditionnels les plus connus de Kanazawa.

Les motifs kaga yûzen sur les tissus de kimonos, reproduisant généralement des splendeurs de la nature, ont la particularité d’être toujours très réalistes. Comment les artisans y parviennent-ils ? Des techniques spécifiques sont utilisées : l’ombré ou bokashi (il s’agit pour le peintre d’appliquer des couleurs les plus foncées aux plus claires à l’approche du centre d’une fleur), et le mushikui, ou la représentation de minuscules trous d’insectes dans les feuilles et les fleurs du motif.



Représentation très réaliste de la nature grâce à des techniques tels que l’ombré (bokashi) et le mushikui

Le point d’orgue du processus de production est l’application des couleurs au dessin. C’est là que l’habileté de l’artisan entre en jeu. La couleur est appliquée avec une gamme de différents pinceaux à pointe fine ou plus large. Nécessitant une main ferme et un sens sophistiqué de la couleur, c’est ce processus minutieux qui déterminera en grande partie le raffinement du produit fini.



Une palette de couleurs variées est utilisée pour donner un aspect réaliste aux motifs.

Après les motifs, c’est au tour du tissu. Il sera teint, utilisant un processus du nom de jizome. Enfin, l’excédent de colorant sera retiré par un processus de rinçage, le yûzen nagashi. Autrefois, les étoffes de tissus étaient mises à tremper dans les rivières de la ville de Kanazawa pendant la saison hivernale, lorsque l’eau était la plus claire et la plus froide. Aujourd’hui, cependant, les rivières de la ville ont été remplacées par des cours d’eau artificiels où la qualité peut être contrôlée.



Le yûzen nagashi, processus de rinçage utilisé pour retirer l’excès de teinture

Maida Hitoshi, artisan de la troisième génération, s’efforce de perpétuer la tradition tout en cherchant de nouvelles idées pour l’application des techniques kaga yûzen sur les objets de la vie moderne.



Maida Hitoshi affairé au processus de coloration du tissu.

En 2017, il a eu l’idée de créer des tabliers arborant des motifs kaga yûzen. Ils sont notamment portés par le personnel de service féminin dans la classe premium de la ligne Shinkansen Hokuriku, étendue à Kanazawa à partir de cette année-là. Les tabliers roses ou bleus sont disponibles en cinq versions différentes dont les cornouillers et camelias d’automne. Chacun des tabliers est disponible dans les cinq teintes traditionnelles de kaga yûzen : l’indigo, le cramoisi, l’ocre, le vert et le pourpre. Certains portent même une bande colorée imitant une ceinture obi d’un kimono, tandis que d’autres, plus contemporains, présentent des détails tels que des volants, mêlant à la fois tradition et modernité.



Des tabliers créés par Maida Hitoshi à partir de techniques de kaga yûzen.

« Je pense qu’il est important de créer des pièces yûzen qui puissent être appréciées aujourd’hui. C’est la clé pour transmettre notre métier à la jeune génération. Les utilisateurs sont à la recherche de quelque chose qu’ils pourront utiliser ou porter maintenant, et avec mes créations, je souhaite répondre aux besoins d’aujourd’hui » explique Maida Hitoshi.

Aujourd’hui, l’artisanat du kaga yûzen ne cesse d’évoluer, mêlant tendances contemporaines et savoir-faire délicat transmis de génération en génération. Pour résumer, on peut dire que le kaga yûzen est une distillation des sensibilités esthétiques de la ville de Kanazawa, exprimées à travers le savoir-faire de ses artisans traditionnels.

(En coopération avec Kanazawa Cable Television. Photo de titre : application de couleurs vives à un motif kaga yûzen. Photos : © Kanazawa Cable Television)