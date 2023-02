Les endroits à visiter à tout prix !

[Vidéo] Gare aux « monstres de glace » sur les pentes du mont Moriyoshi, à Akita

Pendant l’hiver à la station de ski d’Ani, sur les pentes du mont Moriyoshi, dans la préfecture d’Akita, les vents constants et les chutes de neige recouvrent de givre les sapins blancs qui se trouvent à 1 454 mètres d’altitude, leur donnant des formes fantasmagoriques et un aspect inquiétant... En japonais, on les appelle juhyô, ou « monstres de glace », qui font parfois jusqu’à cinq mètres de haut.

