[Vidéo 180º] Akihabara, le centre de la culture pop de Tokyo, des maids cafés et du « moe »

Akihabara est un concentré de Japon vénéré par les passionnés de culture pop, d’électronique et d’objets à collectionner. Tout en découvrant son histoire, plongeons dans ce quartier en réalité virtuelle où pêle-mêle se côtoient des magasins de loisirs de toutes tailles, dont les fameux « maid cafés ».

L’origine du nom et du quartier

Situé en plein Tokyo, ce quartier d’un kilomètre carré commence à la sortie ouest de la gare JR d’Akihabara. On y trouve de tout, du gigantesque magasin d’électroménager à la petite boutique vendant des pièces électroniques rares.

Sur les enseignes les plus accrocheuses du quartier, on voit des personnages en 2D : de nombreux magasins sont spécialisés dans l’anime, les jeux, les figurines et les produits dérivés de starlettes. Plus connu sous le nom de « Akiba », ce haut lieu de la culture otaku est devenu ces dernières années un site attirant les touristes du monde entier.

Akihabara était à l’origine une zone tampon qui, au début de l’ère Meiji, servait à éviter la propagation des incendies. Or, sur cette friche se trouvait un sanctuaire shinto appelé Akiba qui a donné son nom au secteur environnant. On parlait alors de « Akiba-hara » (hara signifie « champ ») ou « Akibappara ». Quand le chemin de fer est venu quadriller la ville, la gare à d’abord été baptisée « Akiha-no-hara » avant de devenir Akihabara. C’est sous ce dernier nom que le site se fait connaître, mais l’abréviation en « Akiba » au lieu de « Akiha » sonne comme un retour aux sources.

Le quartier d’électronique d’Akihabara voit le jour quand des magasins de pièces détachées pour radios commencent à s’installer devant la gare, avant et après guerre. La demande en électroménager (téléviseurs, réfrigérateurs, etc.) est de plus en plus forte pendant la période du boom économique et le nombre de détaillants croît de manière spectaculaire. Dans les années 1980, avec le succès mondial du « Made in Japan », les visiteurs viennent en nombre se procurer de l’électroménager bon marché et les grossistes se mettent à proposer du hors taxes. C’est à cette époque que les magasins de composants électroniques pour passionnés et les quincailleries vendant des pièces détachées poussent comme des champignons.

En 1994, la vente de produits informatiques dépasse l’électroménager et, avec le lancement de Windows 95 l’année suivante, Akihabara se transforme en « quartier multimédia ». L’heure est aux ordinateurs faits main et aux jeux, les magasins branchés « culture pop » deviennent à leur suite un phénomène.

Le succès des maids cafés

De nos jours, les touristes viennent se plonger dans « la culture otaku » et faire du shopping. Les « maid cafés », un phénomène qui a vu le jour à Akiba, sont les sites les plus populaires du quartier. Là, des serveuses, habillées en soubrettes de dessins animés, s’occupent de vous en vous donnant du « Très cher maître » (go-shujin-sama) ou « Très chère Mademoiselle » (o-jô-sama).

Créé en 2004, le désormais célèbre « At Home Café » a la cote auprès des étrangers qui représentent 30 % de la clientèle. Le concept des « maid cafés » a été décliné, on ne compte plus ces « concept cafés » (abrégés en « con cafés ») où les serveuses peuvent être déguisées en « princesses », en « majordomes travestis », en « ninjas », « starlettes » ou autres « chats humains » pour ne citer que quelques uns de ces 200 cafés aux ambiances très diverses.

Les otaku emploient le terme de « moe » pour décrire l’affection ou l’attachement qu’ils éprouvent pour des personnages et des décors de fiction. C’est pourquoi Akihabara est aussi le « quartier des otaku » ou « le quartier du moe ». Et 2005 marque à ce sujet un tournant décisif. En effet, le roman intitulé « L’homme du train » (Densha Otoko) qui a été adapté au cinéma et en drama, fait la part belle aux otaku d’Akiba. Son succès permet une large diffusion de l’expression moe qui finit même par figurer sur la liste annuelle japonaise des « dix mots de l’année », emblématiques de l’air du temps. Les serveuses du « At Home Café » sont montées sur scène pour recevoir le prix. C’est également cette année-là que le groupe d’idoles AKB48, qui connaître ensuite la popularité que l’on sait, a commencé de se produire sur les scènes d’Akihabara.

Le principal attrait du quartier, jadis connu pour son électroménager « Made in Japan » est désormais sous le signe du « Cool Japan », mais les quincailleries et leur ambiance nostalgique font toujours partie du paysage. Moderne et rétro cohabitent, et ce côté chaotique est aussi l’un des charmes du lieu.

Profitez de ce parcours immersif et venez plonger virtuellement dans ce quartier unique au monde. Grâce à la réalité virtuelle, une immersion en 3D et à 180°, l’expérience « maid cafés » d’Akiba est à portée de main !

(Vidéo de Somese Naoto et texte de Nippon.com. Vidéo et photos avec la collaboration de At home café.)