Plus de la moitié des Tokyoïtes ont suivi la cérémonie d’ouverture des JO (sondage)

Actualités

Tokyo, Japon | AFP

Plus de 56 % des foyers du Grand Tokyo ont regardé la cérémonie d’ouverture des JO en direct à la télévision, selon un sondage publié lundi, témoignant ainsi d’un vif intérêt malgré une large opposition des Japonais à leur tenue auparavant.

Il s’agit de la deuxième plus forte audience dans cette zone pour une cérémonie d’ouverture olympique après celle des précédents JO à Tokyo en 1964.

Les Jeux olympiques, qui se sont ouverts vendredi, se déroulent presque exclusivement à huis clos du fait de la pandémie, et des sondages réalisés ces derniers mois avaient tous montré une large opposition de la population nippone, qui redoute une augmentation des cas de Covid-19 à cause de l’événement.

Cela n’a pas empêché de nombreux Tokyoïtes de regarder la cérémonie d’ouverture à la télévision, selon l’enquête d’audience de la société japonaise Video Research Ltd.

Selon ce sondage, 56,4 % des foyers du Grand Tokyo ont suivi l’événement en direct, au cours duquel la star japonaise du tennis Osaka Naomi a allumé la vasque olympique après que l’empereur du Japon a solennellement déclaré les Jeux « ouverts ».

La cérémonie d’ouverture des précédents Jeux olympiques organisés à Tokyo en 1964 avait été suivie par 61,2 % des foyers de la région de la capitale.

Le nouveau score d’audience dépasse cependant de loin ceux de cérémonies d’ouverture de JO plus récents. Par comparaison, 23,6 % de Tokyoïtes avaient regardé à la télévision celle de Rio-2016, 24,9 % celle de Londres-2012 et 37,3 % celle de Pékin-2008.

Ce sondage a été réalisé auprès de quelque 2 700 foyers de la région du Kantô, comprenant Tokyo et six autres préfectures. Des chiffres d’audience à l’échelle nationale sont attendus plus tard dans la journée.

© Agence France-Presse