JO-2020: la Japonaise Nishiya, 13 ans, première championne olympique de l’histoire en skateboard

La Japonaise Momiji Nishiya championne olympique de skateboard à Tokyo, le 26 juillet 2021. AFP

Tokyo, Japon | AFP

La Japonaise Momiji Nishiya, 13 ans, est devenue la première championne olympique de l’histoire du skateboard, sport additionnel aux JO-2020, dans la catégorie street dames, lundi à Tokyo, devant la Brésilienne Rayssa Leal (13 ans) et la Japonaise Funa Nakayama (16 ans).

Nishiya, médaillée d’argent aux Mondiaux-2021 et qui fêtera ses 14 ans le 30 août, n’est pas la plus jeune championne de l’histoire des JO. Le record de précocité est détenu depuis 1936 par l’Américaine Marjorie Gestring, sacrée au plongeon à 13 ans et 267 jours.

Nishiya, originaire d’Osaka et inspirée par son frère dans sa pratique de ce sport de glisse, a apporté la deuxième médaille d’or en skateboard au Japon en autant d’épreuves. La veille, Yuto Horigome s’est imposé en street messieurs, devant le Brésilien Kelvin Hoefler et l’Américain Jagger Eaton.

Le skateboard a fait son entrée au programme olympique pour rajeunir l’audience. Sur les huit finalistes lundi, six ont entre 13 et 20 ans.

Le street est l’une des deux disciplines proposées aux JO avec le park (ou bowl). En street, le skater doit enchaîner des tricks (figures) très techniques sur des modules rappelant le mobilier urbain comme des rampes.

En compétition, les riders doivent enchaîner deux runs de 45 secondes chacun puis lancer cinq tricks. Seuls les quatre meilleurs scores sur les sept obtenus sont pris en compte pour la note finale.

Nishiya a obtenu 15,26 points, Leal 14,64 et et Nakayama 14,49.

