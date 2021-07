Des pom-pom girls seniors pleines de vitalité au Japon

Actualités

Tokyo, Japon | AFP

Les acclamations ne sont pas les bienvenues aux JO de Tokyo à cause de la pandémie, mais cela n’empêche pas un groupe d’énergiques pom-pom girls du troisième âge de continuer de s’entraîner dans une salle de sport de la capitale japonaise.

Au rythme de la chanson de Taylor Swift « Shake it off », Takino Fumie, 89 ans, lève son pompon et virevolte pendant que ses camarades - environ 70 ans en moyenne - font un grand écart vertical.



Des membres d’un groupe de pom-pom girls japonaises du troisième âge à l’entraînement à Tokyo le 26 juillet 2021 (AFP).

« Elles sont toutes très motivées (...), ce ne sont pas les douleurs aux jambes et aux hanches qui vont les arrêter d’aller de l’avant » , confie à l’AFP Mme Takino, la doyenne et la fondatrice de la troupe des « Japan Pom Pom » à propos de ses camarades.

À raison de deux heures d’entraînement intense par semaine, ces seniors préparent actuellement un grand spectacle pour marquer les 25 ans de leur troupe, un événement qui avait été reporté l’an dernier à cause de la pandémie.

Une tâche colossale et physiquement éprouvante pour elles, mais un bon moyen de « garder la santé » et une « raison d’être », estime l’une d’entre elles, Matsuoka Masako, 73 ans.

Au début de l’aventure, Mme Takino préférait rester discrète sur sa passion, de peur du qu’en dira-t-on, et avait ainsi du mal à recruter d’autres femmes pour monter sa troupe.

Le concept de pom-pom girls âgées, avec mini-jupe et costume à paillettes, risquait d’être mal compris par la société japonaise à l’époque, rappelle-t-elle.

Mais les temps ont changé: à présent, « il existe plusieurs autres groupes et les gens se sont habitués à nous voir à la télévision. C’est peut-être encore dérangeant pour certains, mais on est là, disons qu’on a gagné notre place dans la société », se félicite Mme Takino.

