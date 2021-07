JO-2020: les judokas les plus titrés et les plus médaillés

Actualités

Les judokas les plus titrés et les plus médaillés de l’histoire aux Jeux olympiques:

Les plus titrés:

. 3 titres

Tadahiro Nomura (JPN) 1996, 2000, 2004

Teddy Riner (FRA) 2012, 2016, 2020 (par équipe mixte)

. 2 titres

Shohei Ono (JPN) 2016, 2020

Kayla Harrison (USA) 2012, 2016

Masae Ueno (JPN) 2004, 2008

Ayumi Tanimoto (JPN) 2004, 2008

Masato Uchishiba (JPN) 2004, 2008

Xian Dongmei (CHN) 2004, 2008

Ryoko Tani (JPN) 2000, 2004

David Douillet (FRA) 1996, 2000

Waldemar Legien (POL) 1988, 1992

Peter Seisenbacher (AUT) 1984, 1988

Hitoshi Saito (JPN) 1984, 1988

Wim Ruska (NED) 1972 (en poids lourds et toutes catégories)

Les plus médaillés:

. 5 médailles

Ryoko Tani (JPN): 2 or (2000, 2004), 2 argent (1992, 1996) et 1 bronze (2008)

Teddy Riner (FRA): 3 or (2012, 2016, 2020 par équipe mixte), 2 bronze (2008, 2020)

. 4 médailles

Idalis Ortiz (CUB): 1 or (2012), 2 argent (2016, 2020), 1 bronze (2008)

Driulis Gonzalez (CUB): 1 or (1996), 1 argent (2000) et 2 bronze (1992 et 2004)

Angelo Parisi (FRA): 1 or (1980), 2 argent (1980, 1984) et 1 bronze (1972)

. 3 médailles

Shohei Ono (JPN): 2 or (2016, 2020), 1 argent (2020 par équipe mixte)

Mayra Aguiar (BRA): 3 bronze (2012, 2016 et 2020)

Rishod Sobirov (OUZ): 3 bronze (2008, 2012 et 2016)

Edith Bosch (NED): 1 argent (2004) et 2 bronze (2008 et 2012)

Mark Huizinga (NED): 1 or (2000), 2 bronze (1996 et 2004)

Tadahiro Nomura (JPN): 3 or (1996, 2000 et 2004)

Sun-Hui Kye (PRK): 1 or (1996), 1 argent (2004), 1 bronze (2000)

David Douillet (FRA): 2 or (1996 et 2000), 1 bronze (1992)

Min-Sun Cho (KOR): 1 or (1996), 2 bronze (1988 et 2000)

Amarilis Savon (CUB): 3 bronze (1992, 1996 et 2004)

Yoko Tajudonabe (JPN): 2 argent (1992 et 1996), 1 en bronze (1988)

