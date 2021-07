JO-2020/Golf: Schauffele tient tête à Matsuyama

Actualités

Kawagoe, Japon | AFP

On prend les mêmes et on recommence: comme à la fin du 2e tour, l’Américain Xander Schauffele, N.5 mondial, conserve les commandes du tournoi olympique de golf, après le 3e tour disputé samedi au Country Club de Kasumigaseki, suivi par l’idole locale Hideki Matsuyama.

Plus qu’un coup sépare les deux rivaux pour la médaille d’or aux Jeux de Tokyo. La bagarre risque d’être serrée dimanche sur les greens, d’autant que samedi, c’est au 18e trou que Schauffele a repris seul la tête en réussissant son cinquième birdie du jour (deux bogeys).

Par ce biais il a rendu une carte honorable de 68 soit -3, alors que Matsuyama, qui pointait à deux longueurs avant ce tour, a su faire légèrement mieux avec cinq birdies venus effacer un bogey d’entrée, pour finir à -4.

Derrière le Japonais, 20e mondial, devenu un héros au Japon depuis son sacre au Masters d’Augusta en avril, se trouve un duo composé du Britannique Paul Casey (N.22) et du Mexicain Carlos Ortiz (61e).

A deux longueurs seulement de Schauffele, Casey et Ortiz conservent aussi leurs chances pour la victoire finale. Tout comme les quatre suivants qui se partagent la 5e place à trois coups: l’Irlandais Rory McIlroy, le Chilien Mito Pereira, le Colombien Carlos Munoz et l’Autrichien Sepp Straka.

En revanche, la tâche s’annonce compliquée pour l’Américain Collin Morikawa (N.3), tout frais vainqueur du dernier British Open, malgré une légère remontée à la 17e place, à 7 coups de Schauffele.

Côté Français, les espoirs d’accrocher le podium se sont envolés pour Antoine Rozner, qui a glissé de la 15e à la 42e (-3). Romain Langasque fait un peu mieux (32e rang, -5) mais se trouve encore loin.

Classement provisoire du 3e tour du tournoi olympique (par 71):

1. Xander Schauffele (USA) -14 (68-63-68)

2. Hideki Matsuyama (JPN) -13 (69-64-67)

3. Paul Casey (GBR) -12 (67-68-66)

. Carlos Ortiz (MEX) -12 (65-67-69)

5. Sebastian Munoz (COL) -11 (67-69-66)

. Rory McIlroy (IRL) -11 (69-66-67)

. Mito Pereira (CHI) -11 (69-65-68)

. Sepp Straka (AUT) -11 (63-71-68)

9. Tommy Fleetwood (GBR) -10 (70-69-74)

10. Shane Lowry (IRL) -10 (70-65-69)

...

17. Collin Morikawa (USA) -7 (69-70-67)

. Sungjae Im (KOR) -7 (70-73-63)

32. Romain Langasque (FRA) -5 (69-70-69)

. Viktor Hovland (NOR) -5 (68-69-71)

38. Si Woo Kim (KOR) -4 (68-71-70)

. Patrick Reed (USA) -4 (68-71-70)

. Justin Thomas (USA) -4 (71-70-68)

42. Antoine Rozner (FRA) -3 (68-69-73)

...

