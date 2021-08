JO-2020 - Skateboard: Matheron, Olympien de Marseille et finaliste régénéré

Actualités



Vincent Matheron s’entraîne pour les JO de Tokyo au bowl du Prado à Marseille, le 24 juin 2021. AFP

Tokio, Japon | AFP

par Julie DEMARCY

“C’est le Phénix, il reviendra”, avait dit son sélectionneur Florent Balesta. Un an après une triple fracture de la cheville droite, le skateur marseillais Vincent Matheron s’est hissé jeudi en finale de l’épreuve de park aux JO de Tokyo, où il a fini 7e.

Une renaissance dans une discipline naissante aux Jeux.

L’été dernier, le Français était confiné et alité, la cheville en morceaux après une lourde chute sur une rampe chez la légende du skate Tony Hawk.

Un an plus tard, c’est avec 15 vis, trois broches et quelques plaques dans le corps que le skateur français s’est élancé dans le bowl (cuvette avec du relief) du site d’Ariake.

S’il a fini 7e et avant dernier de la finale, qui a sacré l’Australien Keegan Palmer, devant le Brésilien Pedro Barros et l’Américain Cory Juneau, le Marseillais de 23 ans n’a pas boudé son plaisir.

“Je suis content d’être arrivé en finale. Je pensais mettre un run en entier. Je suis tombé trois fois sur mes tricks (figures) que je faisais d’habitude. Ce sont mes signatures. Je suis très content pour mes potes sur le podium”, a confié le skateur.

“Il faut toujours penser que j’ai encore des plaques et des broches à la cheville, que je fais enlever dans un mois”, a-t-il rappelé.

“Je viens de beaucoup plus loin que les autres. J’ai fait beaucoup de rééducation pour arriver à ce moment-là” a expliqué celui qui est aussi capitaine de l’équipe de France aux Jeux.



L’Australien Keegan Palmer, premier champion olympique de park, l’une des deux disciplines du skateboard, le 5 août 2021 aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. AFP

“A Paris, en terre ennemie ! ”

Tee-shirt bleu azur comme l’OM et casque aux couleurs de la France, Matheron, seul européen de la finale, a d’abord fini 7e des qualifications (74,07 points), après notamment deux beaux runs.

En finale, il avait troqué son maillot pour une chemisette blanche, autre couleur de son club favori. Il a chuté sur son premier passage, puis au même endroit sur son deuxième. Son troisième run s’est aussi conclu sur une chute et une note finale de 42,33 points.

Loin des sommets atteints par le jeune Keegan Palmer, 18 ans, titré avec 95,83 points. Né à San Diego en Californie, il est parti vivre en Australie lorsqu’il était enfant et a choisi le skateboard après avoir débuté par le surf.

Tout comme Vincent Matheron. “Je suis d’une famille de glisse. Mon père et mon oncle faisaient du surf et du skate. Ils m’ont appris les deux”, racontait-t-il fin juin à l’AFP, chez lui à Marseille.

Le Marseillais a débuté le skate à l’âge de quatre ans sur le bowl du Prado. Il vit désormais en Californie, lieu incontournable pour les meilleurs skateurs mondiaux.

A son arrivée aux Etats-Unis, il a été hébergé par la légende du skate Tony Hawk. Depuis “The Birdman” l’a pris sous son aile. Matheron skatait d’ailleurs chez lui lorsqu’il s’est blessé l’an passé...

Le report d’un an lui a permis d’être à Tokyo pour ses premiers Jeux qui ne seront sans doute pas les derniers.

“Je pense revenir plus fort et à Paris (JO-2024), je serai en terre ennemie (rires)”, a lancé ce grand supporter de l’OM.

En attendant, l’édition 2020 est déjà historique pour lui.

“En tant que premier Français et premier Marseillais en finale en bowl, je pourrai dire +A jamais les premiers !”, s’est réjoui Matheron, fier Phocéen et désormais olympien comme le club de son coeur.



Le Français Vincent Matheron chute lors de son run au park, l’une des deux disciplines du skateboard, le 5 août 2021 aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. AFP



Vincent Matheron s’entraîne pour les JO de Tokyo au bowl du Prado à Marseille, le 24 juin 2021. AFP



Le skateur Vincent Matheron sur le Pont des Arts, à Paris, le 30 janvier 2019. AFP

