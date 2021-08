JO-2020: au courage, les pistards Thomas et Grondin décrochent le bronze de l’américaine

Actualités



Les Français Benjamin Thomas (g) et Donavan Grondin, médaillés de bronze sur l’américaine, le 7 août 2021 aux Jeux de Tokyo. AFP

Tokyo, Japon | AFP

“Ca a plus de valeur que n’importe quel titre de champion du monde!” Après une course haletante et intelligente, Benjamin Thomas et Donavan Grondin sont allés décrocher au bout de leurs forces samedi le bronze de l’américaine en cyclisme sur piste, permettant à la France d’atteindre la barre des 30 médailles.

“Je suis mort. Mort pour la France!”, a rigolé Benjamin Thomas en venant à la rencontre des journalistes, le visage encore ruisselant de sueur.

“On a fait je sais pas combien de tours en tête, on peut être fiers de la manière dont on a couru, parce que jusqu’au bout on a couru pour l’or, et il ne nous a pas manqué grand chose...”

Devant le jeune duo tricolore - Thomas a 25 ans et Grondin 20- , les expérimentés danois Lasse Hansen et Michael Morkov ont pris la médaille d’or, et les Britanniques Matthew Walls (champion olympique de l’omnium) et Ethan Hayter l’argent de cette américaine, une course aux points de 50 km disputée par équipes de deux coureurs qui se relaient à volonté sur la piste.

“C’est une émotion incroyable, a poursuivi Thomas, ça a plus de valeur que n’importe quel titre de champion d’Europe ou champion du monde. C’est au dessus, c’est unique. Ca va être une émotion gravée à vie”.

Leur médaille, les Français l’ont construite en deux temps. Ils ont d’abord pris un départ tonitruant pour remporter les deux premiers sprints intermédiaires, et prendre la tête d’entrée avec 10 points (5 points par victoire). Puis, alors que les Danois et les Britanniques avaient accumulé les points, ils ont réussi à s’échapper du peloton pour parcourir plus de trente tours seuls en tête et prendre provisoirement le commandement.



Donavan Grondin (d) et Benjamin Thomas, médaillés de bronze sur l’américaine, sur le vélodrome d’Izu, le 7 août 2021 aux Jeux de Tokyo. AFP

Le sprint en berne

Rattrapés à 60 tours du but, ils ont jeté toutes leurs forces dans une superbe bagarre finale pour grappiller point par point. “Ca s’est joué sur le dernier sprint. Si on avait été un peu plus frais sur le dernier sprint on aurait pu faire un ou deux, mais c’est déjà une médaille et c’est pas rien”, s’est félicité Grondin, lui aussi épuisé.

A 20 ans, le Réunnionais était presque un néophyte des grandes compétitions. Il avait découvert le niveau mondial en 2019, avant la pandémie, et décroché une unique victoire en américaine en coupe du monde en novembre à Glasgow, déjà associé à Benjamin Thomas. Les deux hommes avaient pris la 6e place des Mondiaux-2020 à Berlin.

“Je n’arrive pas encore à imaginer que j’ai réussi à faire ça”, a-t-il dit, visiblement ému: “C’était notre rêve de décrocher une médaille, Benjamin n’avait pas réussi sur l’omnium il y a deux jours du coup c’était un soulagement pour lui”.

Côté sprint, la journée n’a pas été aussi faste. Mathilde Gros a été éliminée en repêchage après avoir perdu son 8e de finale, et Sébastien Vigier s’est fait sortir du tournoi de keirin en séries. Les ultimes chances françaises sur la piste dimanche, pour le dernier jour des Jeux, reposeront sur les épaules de Rayan Helal, toujours en course au keirin, et de Clara Copponi en omnium.

Au pays du keirin, cette première journée a donné une idée de l’ambiance qui règnera dimanche pour la phase finale: Yuta Wakimoto et Yudai Nitta, les deux Japonais, ont remporté leurs séries respectives, sous les acclamations d’une foule enthousiaste et les vivats des volontaires japonais de Tokyo-2020.



Mathilde Gros, lancée par son entraîneur sur la piste du vélodrome d’Izu, a perdu son 8e de finale le 7 août 2021. AFP

cpb/jde

