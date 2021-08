JO-2020 - Athlétisme: les Etats-Unis champions olympiques du relais 4x400 m hommes

Actualités



Les Américains Michael Norman, Michael Cherry, Rai Benjamin et Bryce Deadmon, champions olympiques du relais 4x400 m, le 7 août 2021 aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 celebrate after winning the men’s 4x400m relay final during the Tokyo 2020 Olympic Games at the Olympic Stadium in Tokyo on August 7, 2021. AFP

Tokyo, Japon | AFP

Le relais 4x400 m hommes américain a remporté le titre olympique samedi à Tokyo en 2 min 55 sec 70, devant les Pays-Bas (2:57.18) et le Botswana (2:57.27).

Michael Cherry, Michael Norman, Bryce Deadmon et Rai Benjamin ont sauvé l’honneur du pays roi de l’athlétisme: les coureurs américains messieurs n’avaient remporté pour l’instant aucun titre à Tokyo.

Les Etats-Unis conservent ainsi leur titre malgré le renouvellement complet de leur quatuor.

Partenaires d’entraînement à l’University of Southern California (USC), Norman et Benjamin prennent leur revanche après avoir échoué à gagner une médaille d’or sur le plan individuel. Norman a terminé 5e du 400 m et Rai Benjamin a été dominé sur le 400 m haies par le recordman du monde Karsten Warholm.

rg-kn/tba

© Agence France-Presse