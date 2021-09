Le véhicule de Takeshi Kitano attaqué à coups de pioche

Actualités

Tokyo, Japon | AFP

Un individu armé d’une pioche et d’un couteau s’en est pris samedi soir à Tokyo au véhicule qui transportait le célèbre réalisateur japonais Takeshi Kitano, sans faire de blessé, ont rapporté les médias nippons.



Le réalisateur japonais Takeshi Kitano au Festival de Venise, le 9 septembre 2017 (AFP).

M. Kitano était en train de quitter vers 23 h 40 (15 h 40 GMT) le siège de la chaîne de télévision privée TBS, où il venait de participer à une émission en direct, selon la chaîne publique NHK.

L’agresseur, un homme d’une quarantaine d’années, s’est précipité vers le véhicule du cinéaste et s’est mis à lui porter des coups de pioche, endommageant le pare-brise et d’autres parties. Il a été arrêté sur-le-champ et était interrogé dimanche par la police, selon la NHK, TBS et plusieurs autres médias japonais.

Contactée par l’AFP, la police tokyoïte s’est refusée à tout commentaire.

Takeshi Kitano, 74 ans, est connu à l’étranger pour ses films à l’esthétique très personnelle et aux personnages torturés, mettant souvent en scène le monde violent des yakuza, la mafia japonaise. Au Japon, il est également célèbre en tant que comédien et animateur de télévision.

