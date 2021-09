Les drapeaux olympique et paralympique entament mercredi leur tournée par la Seine-Saint-Denis

Actualités

Les drapeaux olympique et paralympique vont démarrer leur tournée française mercredi en Seine-Saint-Denis, département qui accueillera en 2024 le village des athlètes et où se dérouleront plusieurs épreuves olympiques et paralympiques, a-t-on appris lundi auprès du département.



Le drapeau olympique brandi par la maire de la capitale Anne Hidalgo aux côtés du patron de l’organisation des Jeux de Paris 2024 Tony Estanguet à leur arrivée à l’aéroport Charles de Gaulle, le 9 août 2021 (AFP).

Le drapeau paralympique doit arriver en provenance du Japon lundi après-midi, tandis que le drapeau olympique est arrivé à Paris le 9 août dernier, symbole du passage de relais entre les Jeux de Tokyo et ceux de Paris qui se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024. La maire de Paris Anne Hidalgo avait annoncé à Tokyo que les drapeaux feraient une tournée dans plusieurs villes de France. Logiquement, ils commenceront par la Seine-Saint-Denis.

D’abord à la mairie de Saint-Denis puis à Saint-Ouen, villes où se construisent le village des athlètes, ainsi que dans deux collèges du département à l’Ile-Saint-Denis et à La Courneuve.

Les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ont promis, depuis la candidature, de laisser un “héritage”, constitué notamment d’infrastructures pérennes comme des piscines ou des aménagements routiers, à ce département le plus pauvre de France métropolitaine.

