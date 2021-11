Actualités

Jeux vidéo: le chinois Tencent rachète un studio japonais

Shanghai, Chine | AFP

Le géant chinois de l’internet et des jeux vidéo, Tencent, a racheté un studio japonais auteur de plusieurs titres pour Nintendo Switch et PlayStation, selon l’agence Bloomberg.

Tencent a acquis 90% des parts de Wake Up Interactive pour plus de 5 milliards de yens (38 millions d’euros), a indiqué Bloomberg qui cite des personnes proches du dossier.

Le studio japonais possède le développeur tokyoïte Soleil, auteur de plusieurs hits pour la console Nintendo Switch (“Ninjala”) ou PlayStation4 (“Samurai Jack: Battle Through Time”).

Tencent a souffert ces derniers mois des nouvelles restrictions réglementaires en Chine sur les jeux vidéos et le secteur technologique.



Les autorités imposent en effet depuis la fin de l’été une limite hebdomadaire drastique de trois heures maximum de jeux vidéo en ligne aux moins de 18 ans, afin de limiter l’addiction chez les plus jeunes.

Le groupe chinois a annoncé cette semaine que ses ventes n’avaient progressé au troisième trimestre que de 13% sur un an, le rythme le plus lent depuis 2004.

Le rachat de Wake Up Interactive est l’un des nombreux accords que Tencent a conclus avec des fabricants japonais de jeux vidéo cette année, selon Bloomberg.

En septembre, les fabricants chinois de jeux vidéo, dont Tencent, se sont engagés à éviter tout contenu “politiquement préjudiciable” de leurs produits et à faire respecter les restrictions imposées aux mineurs.

Plus tôt cette année, Tencent avait été contraint à renoncer à ses droits musicaux exclusifs pour la diffusion en streaming, le régulateur accusant l’entreprise de mener une “concentration illégale d’opérateurs commerciaux”.

