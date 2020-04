Covid-19 : un antiparasitaire développé par un Japonais serait efficace contre le coronavirus

Actualités

Des chercheurs de l’Université Monash, à Melbourne en Australie, ont publié des résultats démontrant que l’ivermectine, un médicament antiparasitaire, est efficace pour empêcher la reproduction des coronavirus. En administrant in vitro cette molécule, les cellules infectées par le Covid-19 cessaient de se multiplier en moins de 48 heures.

L’ivermectine a été développé par le Japonais Ômura Satoshi et l’Irlandais William C. Campbell, et ils obtiennent le prix Nobel de physiologie et de médécine en 2015 pour leurs travaux de recherche. L’action de ce médicament est reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé, et il est actuellement utilisé pour traiter des maladies comme le paludisme, le VIH ou la gale.

L’équipe australienne compte dorénavant procéder à des essais cliniques.

