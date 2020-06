Une révolution dans le monde du tatami traditionnel : de nouvelles formes pour de nouveaux motifs

Une autre forme de vie du tatami

Le Japon est en train de s'éloigner des maisons individuelles, et ce sont de nos jours les tours résidentielles qui sont en pleine croissance. Par conséquent, il y a maintenant moins de logements avec des washitsu (chambres de style traditionnel), ce qui entraîne une baisse de la demande de tatamis, le revêtement de sol en paille de jonc des maisons japonaises traditionnelles.

Le ministère japonais de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche a indiqué que la production de tatamis dans les principaux centres de fabrication de Fukuoka et Kumamoto avait chuté de 4 % entre 2018 et 2019, pour atteindre 2,5 millions de revêtements produits par an. À titre de comparaison, 3,4 millions de ces nattes végétales ont été produites en 2013.

Malgré cela, « Yamada Hajime Tatami-ten », une illustre boutique de tatamis de la ville de Hashima, dans la préfecture de Gifu, reçoit un flux constant de commandes de tout le Japon. Fondée en 1869, l’entreprise a récemment attiré l’attention avec ses conceptions tout à fait originales. Les tatamis sont généralement rectangulaires, mais ce fabricant produit des tapis hexagonaux et courbés, créant de fantastiques motifs de sols en mosaïque.





L’homme derrière ces créations est Yamada Kenji, 36 ans, un fabricant de tatamis de cinquième génération. Il travaillait auparavant dans une entreprise de construction à Tokyo, mais il y a trois ans, en héritant de l’entreprise familiale, il a commencé à réfléchir aux moyens d’innover pour transformer la forme traditionnelle du tatami. Les créations uniques qu’il a imaginées conviennent à la fois au washitsu et aux chambres modernes de style occidental, générant une demande continue.

Une inspiration venue d’une demande inhabituelle

Yamada révèle que la motivation pour ses créations uniques lui est venue lorsqu’il a quitté son ancienne entreprise en 2017. À ce moment-là, un ami lui a demandé d’installer un tatami à l’arrière d’une camionnette, une demande inhabituelle qui exigeait des revêtements de forme non conventionnelle. Cela a amené Yamada à ressentir un plus grand potentiel dans les tatamis, et en 2018, il a entrepris de créer des modèles encore plus extravagants.





Selon Yamada, la demande de remplacement de tatamis à domicile ne représente que 30 % de ce qu’elle était il y a 20 ans. « Les revêtements de sol modernes ont décimé le marché des tatamis, et l’industrie ne peut pas rivaliser », soupire-t-il.

Ses clients comprennent des ménages réguliers, qui représentent environ 70 % de son travail, et des commerces tels que les ryokan (auberges traditionnelles) et les restaurants. Yamada admet que beaucoup d’entre eux ont des goûts bien particuliers. La plupart des tatamis sont rectangulaires. Est-il difficile de s'écarter de cette norme et de fabriquer des tapis à bords incurvés ? Selon l’artisan, qui connaissait déjà les bases de la fabrication de tatamis lorsqu’il a repris l’entreprise, il n’est pas particulièrement difficile de produire des formes inhabituelles, bien que cela puisse lui prendre cinq fois plus de temps.

En effet, comparé aux revêtements nécessaires pour une petite pièce carrée d’une taille de 4,5 tatamis rectangulaires (équivalant à environ 7,5 m2), qui nécessitent un ou deux jours de travail pour être fabriqués et installés, le tatami incurvé réalisé par Yamada prend plus de deux semaines de labeur. Pour de telles commandes, il commence par créer des modèles en papier adaptés à la pièce. Parce que l'équipement généralement utilisé ne peut produire que des tatamis rectangulaires, Yamada tisse ses tatamis à partir de tiges de jonc, à la main.