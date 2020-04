Possible utilisation de la vodka dans les hôpitaux japonais en manque de solutions hydro-alcooliques

Actualités

Pour combler le manque éventuel de solutions hydro-alcooliques dans les hôpitaux du Japon, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a fait parvenir une note à tous les établissements médicaux du pays précisant qu’il était possible d’utiliser en remplacement un autre liquide à forte teneur en alcool, comprise entre 70 et 83 %, qui ne contienne pas de méthanol.

Une boisson comme la vodka semble être donc le candidat idéal. Mais pour les alcools au degré encore plus puissant, il faudra le mélanger avec de l’eau distillée pour obtenir un effet désinfectant optimal.

(D'après la diffusion sur Prime Online du 14 avril 2020)

