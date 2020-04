Les camions-poubelles en retard : une conséquence de l’état d’urgence au Japon

Actualités

Les conséquences de l’état d’urgence décrété dans tout le Japon depuis le 16 avril sont multiples. L’une d’entre elles concerne le ramassage des poubelles, qui semble être effectué à des heures plus tardives que d’habitude dans certaines municipalités.

Dans la préfecture d’Osaka, les habitants de la ville de Suita ont fait remarquer que « les camions-poubelles censées venir le matin ne sont toujours pas là à midi ».

Selon la municipalité, il y a des jours où la quantité de déchets est 15 % plus importante comparée à la même période en 2019. Les allers-retours des bennes à ordures jusqu’à l’usine d’incinération prennent donc plus de temps et des retards peuvent survenir. L’appel à rester chez soi augmente naturellement la fréquence des repas en famille ainsi que les occasions de faire du rangement. Les poubelles sont ainsi plus nombreuses.

(D’après la diffusion sur Prime Online du 27 avril 2020)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]