Ne venez pas sur notre île : le gouverneur d’Okinawa demande d’annuler les réservations de voyage pendant l’état d’urgence

Les congés nationaux de la Golden Week approchent au Japon. La période 2020 concerne le mercredi 29 avril et les jours du 2 au 6 mai. Si les Japonais en profitent chaque année pour partir en voyage ou rendre visite à leurs proches, l’état d’urgence décrété actuellement dans l’Archipel en raison du coronavirus demande fortement aux gens de rester chez eux autant que possible. Néanmoins, nombreux sont ceux qui avaient déjà réservé leurs billets pour l’une des destinations touristiques les plus populaires du pays, l’île d’Okinawa.

Le gouverneur de la région, Tamaki Denny, a fait savoir qu’environ 60 000 réservations de voyage avaient été déjà enregistrées, et que compte tenu de la situation, il était au regret de prier à toutes ces personnes d’annuler leur venue sur le territoire. « Les habitants d’Okinawa ont tous limité leurs activités. J’ai bien peur que personne ne pourra profiter de ce que fait le charme de notre île », s’est-il exprimé le mardi 27 avril.

Par ailleurs, le gouverneur a ajouté que le système hospitalier y étant encore fragile, il n’est pas garanti que les personnes nouvellement infectées par le Covid-19 puissent être accueillies dans leurs établissements médicaux.

(Voir le dernier bilan du coronavirus au Japon)

(D’après la diffusion sur Prime Online du 27 avril 2020)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]