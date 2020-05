La plus haute tour du Japon s’illumine en bleu pour encourager le personnel soignant

Actualités

Le personnel soignant, qui se bat en première ligne dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, reçoit les bénédictions des gens du monde entier.

À Tokyo, en guise de remerciement, la tour Skytree, la plus haute du pays et le deuxième plus haute du monde, est actuellement illuminée en bleu. Cette couleur représente la Terre, et un message y est inscrit : « Gagnons cette bataille tous ensemble ! » La mairie de Tokyo est également illuminée en bleu.

Dans cette même optique d’encouragement, la chaîne de restaurant Crisp expédie gratuitement des salades bien garnies aux hôpitaux qui le demandent, pour que le personnel puisse prendre ses repas correctement.

