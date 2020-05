Réouverture des écoles au Japon : les enfants portent une visière de protection et un masque sanitaire

Actualités

Si la levée de l’état d’urgence au Japon s’accompagne de la reprise graduelle des activités, la vigilance reste de mise vis-à-vis de l’épidémie de coronavirus, toujours active.

Le 25 mai, la réouverture de toutes les écoles et collèges de la municipalité de Kasuya, dans la préfecture de Fukuoka, au sud-ouest du Japon, s’est donc effectuée sous des conditions particulières. En plus des masques sanitaires, 5 400 visières de protection sont à la disposition des élèves et des enseignants. Leur port est demandé en dehors des repas à la cantine et des leçons de sport, et à la sortie de l’établissement, chacun doit désinfecter sa visière et la laisser dans l’enceinte.

« Il fait un peu chaud mais c’est une bonne façon d’éviter les contaminations », dit un élève. Les directeurs se veulent rassurants auprès des parents, et comptent assouplir les directives au fur et à mesure que l’été approche.

(D’après la diffusion sur Prime Online du 25 mai 2020)

