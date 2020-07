« Dois-je évacuer ou pas ? » : comment gérer la venue d’une catastrophe naturelle en évitant l’infection au Covid-19 au Japon

Alors que l'épidémie de coronavirus continue de faire rage au Japon et qu’une deuxième vague est à craindre, quelles sont les mesures à prendre si une catastrophe naturelle survient en plein dans cette crise sanitaire ?

Ajoutons que, même si les résidents au Japon savent bien que des tremblements de terre peuvent se produire à tout moment et n’importe où sur le territoire, les secousses se succédant depuis le mois d’avril font monter le taux d’angoisse quant à une possibilité imminente de devoir évacuer son habitation.

« J’ai peur de sortir de chez moi, alors peut-être vaut-il mieux rester là où je suis… », « Si je vais me réfugier dans un endroit où il y a beaucoup de monde, je risque d'être contaminé, non ? », « Si je suis déjà contaminé mais asymptomatique, d’autres personnes peuvent être infectées à cause de moi. » « En cas d'évacuation, que dois-je emporter avec moi en ces temps d'épidémie ? » Tout autant de questions qui peuvent traverser l’esprit…

Voici donc quelques réponses en se basant sur les informations données par le gouvernement aux particuliers et aux collectivités locales.

Même si vous êtes inquiet en raison du virus, pas d’hésitation, on évacue

La sécurité du moment présent doit primer avant tout, même si vous êtes inquiété par le coronavirus. En cas de catastrophe, « si vous vous trouvez dans un endroit dangereux, évacuez sans hésiter » ; tel est le message du gouvernement à la population.

De plus, en japonais, le mot « évacuation », qui se dit hinan 避難 se compose de deux idéogrammes kanji signifiant « éviter » (hi, 避) et « difficultés » (nan, 難). Et c’est bien ce dont il s’agit, éviter de se retrouver dans une situation difficile. Si votre domicile est un endroit sûr, vous n’avez besoin d'évacuer nulle part, « rester chez soi » est également « un lieu d'évacuation » possible. En revanche, si votre domicile ne peut être envisagé comme site d'évacuation car devenu trop dangereux, le gouvernement appelle à la « répartition des sites d'évacuation » et recommande de trouver refuge chez des proches ou des amis.

Regarder la carte des risques naturels de sa région

En cas de catastrophe, « protéger sa vie soi-même » étant une chose fondamentale, il est important de confirmer d’abord la sûreté de son domicile.

Première chose que vous pouvez faire : visualiser la carte des risques naturels de votre région (hazard map) qui indiquent grâce à un code couleurs les probabilités des différentes catastrophes naturelles dans la zone donnée. En se basant sur celle-ci, vous pouvez vérifier la capacité de résistance aux désastres de votre habitation, si votre domicile répond bien aux normes antisismiques en vigueur, et s’il sera résistant en cas de glissement de terrain, en cas de tsunami ou de typhon par exemple.

De plus, si un membre de votre entourage est hospitalisé car il a été contaminé par le coronavirus, confirmez la sûreté de la situation géographique de l'établissement où la personne a été admise et si un plan d'évacuation est prévu en cas de besoin. Si elle reçoit des soins à domicile et qu’elle n’est pas en mesure de se rendre sur le site d'évacuation prévu, il faudrait par exemple consulter le centre d’assistance sanitaire le plus proche pour envisager les mesures adéquates. Ce sont tout autant de précautions qui vous permettront de garder la tête froide en cas de catastrophe naturelle.